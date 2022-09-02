İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ! 2 Eylül sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 2 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Haftanın beşinci gününde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 2 Eylül sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

2 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.09.2022 04:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.09.2022 03:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

