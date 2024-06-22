İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek

Taksi sürücülerine yönelik saldırılarda yaşanan artış sebebiyle İstanbul'da örnek bir proje hayata geçiriliyor. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından prototipi tanıtılan taksilerde 'panik butonu' projesi, ilk defa Haziran ayı itibarıyla kapsamlı olarak İstanbul'da denenmeye başlandı.

"BU SİSTEM BENCE ÇOK GÜZEL"

Konuyla ilgili konuşan taksici Birol Güneş, "Bu sistemde yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var. Bu panik butonuna bastığınız zaman "TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ve 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor" dedi. Taksici Necati Kara ise, "Biz taksiciler için biliyorsunuz can güvenliğimiz sıkıntıda oluyor. Her türlü müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu sistem bence çok güzel" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE BÜTÜN TAKSİLERDE OLACAK

Taksi sürücülerine yönelik yaşanan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artış sebebiyle İstanbul'da yeni ve örnek bir uygulamaya başlandı. Konuya ilişkin olarak yaklaşık 15 yıldır taksici cemiyetleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmüş ancak uygulama aşamasına geçilememişti. Birçok şehirde yerel yönetimlerce taksilerde panik butonunun bulundurulması zorunlu tutulmuş ancak yine de sonuç alınmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Ocak 2024'te prototipi tanıtılan taksilerde panik butonu uygulaması ise 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı. Randevu sırasına göre sisteme dahil edilen taksiler ile panik butonu uygulamasının denemesi yapılıyor. Kısa süre içerisinde İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

BUTONA BASILACAK! SÜRÜCÜ DIŞINDA KİMSE BİLMEYECEK

Uygulama sayesinde taksicilere yönelik gerçekleşen olaylarda sürücü tarafından panik butonuna basılacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak. Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak ve güzergah üzerinde denetim yapan polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek. Yaşanan bu süreçleri ise araç içerisinde sürücü dışındaki kimse bilemeyecek.

YOLCULARA YÖNELİK PANİK BUTONU DA KOYULACAK

İBB tarafından tanıtılan prototipteki yolculara yönelik panik butonu ise henüz uygulamaya alınmadı. Mevcut uygulamanın deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından yolculara yönelik panik butonu da taksilere yerleştirilecek. Uygulamanın son aşaması olarak ise taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilecek. Böylece İBB'nin güvenlik birimleri tarafından rutin güvenlik denetimleri de devamlı olarak sağlanacak.

"PANİK BUTONUNA BASTIĞINIZ ZAMAN 'TAKSİ S.O.S.' DİYE YANAR"

Konuya ilişkin konuşan taksici Birol Güneş, "Bu sistem örnek veriyorum yolcuyla birlikte seyahat ettiğin, yolcuyu lokasyonuna bıraktığın esnada, yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var. Bu panik butonuna bastığınız zaman 'TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ve 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor" dedi.

"POLİS VE JANDARMA OLAY YERİNE MÜDAHALE EDECEK"

Uygulamanın deneme sürecine ilişkin bilgi veren Güneş, "Randevu alıyorsunuz, Bahçelievler’de İBB’nin kendi yerine gidiyorsun. Sıran geldiğinde tepe lambası, panik butonu gibi her şey takılıyor. Entegresini bekliyorsunuz, entegre faaliyete girdiğinde bu sefer sistemimiz tam çalışmış olacak. Yani panik butonuna yanlışlıkla basmış olsan polis ekibi gelecek. Başın gerçekten sıkıntıdaysa panik butonuna bastığında yine polis ise polis jandarma ise jandarma olay yerine müdahale edecek" diye konuştu.

"BU SİSTEM ŞU ANDA ÇOK GÜZEL OLDU"

Taksici Necati Kara ise, "Biz taksiciler için biliyorsunuz can güvenliğimiz sıkıntıda oluyor. Her türlü müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu sistem bence çok güzel şu anda. Aslında kabinde olsak daha güzel olur. Kabinli bir sisteme geçilse bizim için de daha hayırlı olur, güzel olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İÇERİDE CAM BİR PANEL OLMASI LAZIM"

Panik butonundan memnun olmalarının yanında cam panel taleplerini de dile getiren taksi şoförü Yakup Halipçi ise, "Bu çok güzel bir şey. Müşteri bindiği zaman dolu yazıyor, müşteri bindiği zaman basıyoruz boş yazıyor. Çok güzel fakat önemli olan bağlanması yani. İçeride bir panel olması lazım, cam panel. Öyle bir şey olması lazım. Bizim arkadaşlar var, biz burada 40 kişiyiz. Hepsi memnun, hiçbir problem yaşamadık. İnşallah daha da güzel olacak ileriki zamanda" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





