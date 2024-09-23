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İstanbul'da tarihi yalıyı soyan maskeli, siyahlı çete: Hırsız polismiş! Aracından altın ve para fışkırdı

23.09.2024 10:06
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İstanbul'daki tarihi yalı soygunuyla ilgili ortaya çıkan gerçek akıllara durgunluk verdi. Holding merkezi olarak kullanılan Memduh Paşa yalısından 145 milyon lira çalınmıştı. Dudak uçuklatan soyguna imza atan hırsızlardan biri polis çıktı! Siyah giyimli, maskeli hırsızlık çetesi üyesi olan polisin aracından para ve altın fışkırdı.

İstanbul'da tarihi yalıyı soyan maskeli, siyahlı çete: Hırsız polismiş! Aracından altın ve para fışkırdı

Sarıyer'deki Memduh Paşa yalısı 3 ay önce soyulmuştu. 145 milyon liralık soygun sonrası yakalanan 8 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelilerden biri de polis memuru. Önce suçu itiraf edip tek tek isim veren polis, yazılı ifadesinde ise inkara gitti.

İRANLI İŞ İNSANINA AİTTİ: 145 MİLYON LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ÇALINDI

Sarıyer'deki Memduh Paşa yalısı İranlı bir iş insanına ait holdingin merkeziydi. Haziran ayında soyuldu. Şimdiki kurdan hesaplandığında 145 milyon liralık döviz ve altın çalındı.

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SİYAH GİYİMLİ, MASKELİ ARKADAŞLARINI İÇERİ ALDI

İddiaya göre özel güvenlik görevlisi önce alarmı devre dışı bıraktı, ardından siyah giyimli maskeli dört arkadaşını içeri aldı ve kasaların yanına gittiler.

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MESLEKTAŞLARINI YAKALADILAR

Polis kısa sürede yalının güvenlik görevlisi dahil 8 kişiyi yakaladı. Biri meslektaşlarıydı. Hırsızlık çetesi üyesi olan polis memurunun aracından para ve altın fışkırdı. Yalı soygununu Unkapanı'ndaki planladıklarını söyledi, tek tek isim verdi.

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POLİS İNKAR ETTİ

Bir tuhaflık da sonrasında yaşandı o polis itiraf ettiği suçunu yazılı ifade sırasında inkar etti. Yine de diğerleri gibi onun hakkında da 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.

115 MİLYON LİRA KAYIP

Çaldıkları 145 milyon liranın 115 milyonluk kısmınınsa halen kayıp olduğu ortaya çıktı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
polis soygun yalı
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