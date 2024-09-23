İstanbul'da tarihi yalıyı soyan maskeli, siyahlı çete: Hırsız polismiş! Aracından altın ve para fışkırdı

Sarıyer'deki Memduh Paşa yalısı 3 ay önce soyulmuştu. 145 milyon liralık soygun sonrası yakalanan 8 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelilerden biri de polis memuru. Önce suçu itiraf edip tek tek isim veren polis, yazılı ifadesinde ise inkara gitti.
Sarıyer'deki Memduh Paşa yalısı İranlı bir iş insanına ait holdingin merkeziydi. Haziran ayında soyuldu. Şimdiki kurdan hesaplandığında 145 milyon liralık döviz ve altın çalındı.
İddiaya göre özel güvenlik görevlisi önce alarmı devre dışı bıraktı, ardından siyah giyimli maskeli dört arkadaşını içeri aldı ve kasaların yanına gittiler.
Polis kısa sürede yalının güvenlik görevlisi dahil 8 kişiyi yakaladı. Biri meslektaşlarıydı. Hırsızlık çetesi üyesi olan polis memurunun aracından para ve altın fışkırdı. Yalı soygununu Unkapanı'ndaki planladıklarını söyledi, tek tek isim verdi.
Bir tuhaflık da sonrasında yaşandı o polis itiraf ettiği suçunu yazılı ifade sırasında inkar etti. Yine de diğerleri gibi onun hakkında da 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
Çaldıkları 145 milyon liranın 115 milyonluk kısmınınsa halen kayıp olduğu ortaya çıktı.