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  4. Son dakika | İstanbul'da tersaneler bölgesinde gemide patlama! İşçi hayatını kaybetti

Son dakika | İstanbul'da tersaneler bölgesinde gemide patlama! İşçi hayatını kaybetti

14.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da Tuzla'daki tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Son dakika | İstanbul'da tersaneler bölgesinde gemide patlama! İşçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamadan acı haber geldi. Polis Tuzla'daki tersaneler bölgesinde yer alan gemide çıkan patlamayla ilgili inceleme başlattı.

GEMİNİN ATIK DEPOSUNA GİRDİKLERİNDE PATLADI

Olay, 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi. Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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