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İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar İstanbul'da toplanma alanlarının nereler olduğunu merak ediyor. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü resmi internet sayfasında, İstanbul'da toplanma alanlarının nerede olduğu nasıl öğrenilir sorusuna yer verdi.

İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul, bugün saat 14:00'da merkez üssü Silivri açıkları olan Kandilli Rasathanesi'ne göre 6, AFAD'a göre 5,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem kent genelinde ve Sakarya, Kocaeli, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

ARTÇILAR MEYDANA GELDİ

Şiddetli deprem sonrası saat 14.08'de 4 büyüklüğünde ve saat 14.26'da 4.1 şiddetinde iki artçı sarsıntı oldu.

Son dakika! İstanbul'da depremSon dakika! İstanbul'da deprem

İSTANBUL'DA TOPLANMA ALANLARI NERELER?

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü resmi internet sayfasında, İstanbul'da toplanma alanlarının nerede olduğu nasıl öğrenilir sorusuna yer verdi.

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebilecekler.

ACİL TOPLANMA ALANINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ


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