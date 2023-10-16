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İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı...

16.10.2023 18:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da akşam saatlerinin gelmesiyle trafikte yoğunluk başladı. Özellikle işlerin çıkan vatandaşlar, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalıklar oluşturdu. Saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 80'lere çıktığı görüldü.

İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı...

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Göztepe ve Kartal arasında her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesinde, Edirne istikameti Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

HEM AVRUPA HEM DE ANADOLU YAKASINDA TRAFİK KİLİTLENDİ

D-100 kara yolu Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da her iki yönde trafik ağır ilerlerken, Şile otoyolu Altunizade-Ümraniye arasında yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda maddi hasarlı tarik kazaları ve araç arızaları nedeniyle birçok noktada trafik ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu arttı.

TEM otoyolu Kağıthane bölgesinde her iki istikamette, Avcılar'da ise Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

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YÜZDE 80'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 80'lere çıktı.

Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu. (AA)

Günün önemli manşetleri


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İstanbul trafik

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