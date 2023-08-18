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İstanbul'da ünlü rapçilere operasyon! Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı, Muti aranıyor

18.08.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polis, ünlü rap müzik şarkıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Rap şarkıcıları Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu, organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik şarkıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, rap şarkıcıları Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu gözaltına alındı.

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SUÇ ÖRGÜTÜ ADINA ŞARKI

Polisler, sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığını ve bu şarkıların örgüt üyeleri tarafından sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiğini, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini belirledi.

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KLİPLERİ MERCEK ALTINDA

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

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MUTİ ARANIYOR

3 şüphelinin emniyettek işlemleri devam ederken, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övmek", "suç işlemeye tahrik" gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.

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DHA-AA

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Rap big heijan muti

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