İstanbul'da vaka sayısı arttı! Profesörden korkutan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 178,75 oldu. Bir önceki açıklamada bu oran 111,57 olmuştu.

Tabloyu NTV canlı yayınında değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İftihar Köksal, ikinci normalleşmenin vakalara etkisinin henüz görülmediğini ve bu gidişle İstanbul'un risk haritasında kırmızıya dönüşünün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Köksal'ın açıklamasından satır başları:

'TOPLUMA MAL ETMEK DOĞRU DEĞİL'

İkinci normalleşmenin ve açılmanın etkisini henüz görmedik. Bunu birkaç gün sonra daha net olarak göreceğiz. Kısıtlamalara uyum oranları istenen düzeyde değildi. Kısıtlama varken dahi kuralları ihlal edenlerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Sadece olaya dış ortam olarak bakmayın. Bunu tüm Türkiye'ye yayamayız. Her bölgenin her ilin ayrı dinamikleri var. Birçok yerlerde baskınlar yapılıyor. Görülüyor, insanlar bile bile kurallara uyumuyor. Dolayısıyla kurallara çok kimse uymuyordu, bunu da tek başına topluma mal etmenin doğru olmadığını düşünüyorum.