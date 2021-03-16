HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da vaka sayısı arttı! Profesörden korkutan açıklama

İstanbul'da vaka sayısı arttı! Profesörden korkutan açıklama

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da vaka sayısı arttı! Profesörden korkutan açıklama

İstanbul'da bu hafta her yüz bin kişiden 178,75'inde koronavirüs vakası tespit edilirken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İftihar Köksal'dan da korkutan bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 178,75 oldu. Bir önceki açıklamada bu oran 111,57 olmuştu.

Tabloyu NTV canlı yayınında değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İftihar Köksal, ikinci normalleşmenin vakalara etkisinin henüz görülmediğini ve bu gidişle İstanbul'un risk haritasında kırmızıya dönüşünün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Prof. Dr. Köksal'ın açıklamasından satır başları:

'TOPLUMA MAL ETMEK DOĞRU DEĞİL'

İkinci normalleşmenin ve açılmanın etkisini henüz görmedik. Bunu birkaç gün sonra daha net olarak göreceğiz. Kısıtlamalara uyum oranları istenen düzeyde değildi. Kısıtlama varken dahi kuralları ihlal edenlerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Sadece olaya dış ortam olarak bakmayın. Bunu tüm Türkiye'ye yayamayız. Her bölgenin her ilin ayrı dinamikleri var. Birçok yerlerde baskınlar yapılıyor. Görülüyor, insanlar bile bile kurallara uyumuyor. Dolayısıyla kurallara çok kimse uymuyordu, bunu da tek başına topluma mal etmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA

Koronavirüste bir yılı geride bıraktık, insanlarda bir bıkkınlık var ama bir de hastalığı halen ciddiye almayanlar var. Böyle olunca normalleşme sürecinin etkilerini göreceğiz, vakalar artacak. Bu kesin ama zaten normalleşme sürecine girmeden de vakalar artıyordu. Bunun nedeninin çoklu olarak değerlendirmek lazım. İstanbul kırmızıya geçecek. Vaka sayılarındaki artış, kural tanımamazlık gibi şeyleri hesaba katarsak bunun zararı bize, esnafa, vatandaşa dokunacak. Sosyalleşeme de çok kısa ömürlü olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Mide filmini gören şaşkına döndü! Mide filmini gören şaşkına döndü!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Fahrettin Koca normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Vakaların azaldığı Rize’de rehavet uyarısı: Süreç henüz bitmedi

Yeni haritada gözler o illerin üstündeydi: Flaş uyarı

Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Sinop’ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı

Karantinaya alınmıştı! Yolu toprakla kapattılar

Lüks villadaki vahşette kan donduran detay ortaya çıktı!

Lüks villadaki vahşette kan donduran detay ortaya çıktı!

Giriş- çıkışlar kapatıldı! Karaman'da 770 kişi karantinaya alındı

Giriş- çıkışlar kapatıldı! 770 kişi karantinaya alındı

Polis bile durduramadı! İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga

İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga! Polisler durduramayınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.