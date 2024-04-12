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  4. İstanbul'da vapurda ortalık bir anda karıştı! Biber gazı sıktı

İstanbul'da vapurda ortalık bir anda karıştı! Biber gazı sıktı

12.04.2024 18:50
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İstanbul'da Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda yolcular arasında kavga çıktı. Tartışan taraflardan biri diğerine biber gazı sıktı. Diğer yolcular gazdan etkilenmemek için kaçışırken kavga edenlerin birbirlerine hakaret ettiği görüldü.

İstanbul'da vapurda ortalık bir anda karıştı! Biber gazı sıktı

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

KAVGA ÇIKTI

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BİBER GAZI SIKTI

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü.

Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul kavga biber gazı vapur
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