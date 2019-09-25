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İstanbul'daki deprem sonrası Avcılar'da bir apartmanın dairesinde çatlaklar oluştur

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Avcılar’da 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede meydana gelen çatlaklar ev sakinlerini korkuttu.

İstanbul'daki deprem sonrası Avcılar'da bir apartmanın dairesinde çatlaklar oluştur

Dün saat 11.01 sırlarında Silivri’nin 20 kilometre açıklarında 4.6 şiddetinde korkutan bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrasında gözler 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında İstanbul’un en çok yıkıma uğrayan ilçesi Avcılar’a çevrildi.

YETKİLİLER İNCELEME YAPTI

Cihangir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında bulunan Hergüner ailesinin evinde deprem sonrasında duvarlarda çatlaklar oluştu. Oluşan çatlaklar sonrası korkuya kapılan aile yetkililere haber verdi. Eve gelen yetkililer binada ve daire de incelemeler yaptı.

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'DEPREMDEN ÖNCE YOKTU'

Hergüner, "Oradaki çatlaklar depremden önce yoktu. Eşim arayınca geldim baktım çatlaklar vardı. Yetkililerde geldiler Allah razı olsun. Onlarda büyük bir zarar olmadığını söylediler. Herhangi bir risk yok" dedi.

Son dakika! İstanbul'da depremSon dakika! İstanbul'da deprem

Kaynak: İHA

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