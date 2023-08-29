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  4. İstanbul'daki görüntüler gündem olmuştu! 'Polis açığa alındı' iddiasına Vali Gül'den yanıt

İstanbul'daki görüntüler gündem olmuştu! 'Polis açığa alındı' iddiasına Vali Gül'den yanıt

29.08.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı' şeklinde yapılan paylaşımlara yanıt verdi. Gül yaptığı paylaşımda polis memurunun başarı belgesiyle ödüllendirildiğini duyurdu.

İstanbul'daki görüntüler gündem olmuştu! 'Polis açığa alındı' iddiasına Vali Gül'den yanıt

Olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti. O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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VALİ GÜL DUYURDU: 'BU HABER DOĞRU DEĞİL'

Olayın ardından bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı' iddiasında bulundu. Söz konusu paylaşıma İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından cevap verdi. Vali Gül, paylaşımında 'Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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polis İstanbul Davut Gül

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