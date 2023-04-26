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  4. İstanbul’daki İETT otobüsünde tepki çeken anlar! Şoförün yolcuya söyledikleri ‘pes’ dedirtti…

İstanbul’daki İETT otobüsünde tepki çeken anlar! Şoförün yolcuya söyledikleri ‘pes’ dedirtti…

26.04.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da İETT’ye bağlı bir halk otobüsünde çekilen görüntüler ‘pes’ dedirtti. Yolcunun yaşadığı tartışma sonrasında şoförün tavırları verdiği cevaplar tepki çekti. ‘Neden bebek arabalı yolcuları almıyorsun?’ sorusuna verdiği cevaplar sonrası tartışma yaşandı. Bebek arabalı yolcuların otobüse alınmasının yasak olduğunu savunan şoför, kim yasakladı sorusuna ise “Nenen” cevabını verdi.

İstanbul’daki İETT otobüsünde tepki çeken anlar! Şoförün yolcuya söyledikleri ‘pes’ dedirtti…

İETT şoförü yolcuya akılalmaz cevaplar verdi. O anlar kameralara yansıdı. Boğazköy-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, bebek arabalı bir yolcuyu durakta almayınca, otobüste ki bir başka yolcu ile tartışma yaşadı. Olay anları yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, “neden bebek arabalı yolcuları almıyorsun?” sorusuna şoförün verdiği cevaplar pes dedirtti.

Olay, Boğazköy - Bakırköy seferini yapan bir İETT otobüsünde meydana geldi. Bebek arabalı bir yolcuya otobüs kapılarını açmayan şoföre, otobüsün içinde başka bir yolcu tepki gösterdi. Yolcu, havanın soğuk olduğunu ve bebek arabalı vatandaşın otobüse alınması gerektiğini söylemesi üzerine, şoförün, "Sen avukatı mısın?" seklindeki cevabı yolcuyu daha çok sinirlendirdi. Araç içindeki yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. Bebek arabalı yolcuların otobüse alınmasının yasak olduğunu savunan şoför, kim yasakladı sorusuna ise “Nenen” cevabını verdi. Şoförü şikayet edeceğini söyleyen yolcu, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT bebek arabası

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