İstanbul'daki kilise saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Kayseri'de sır toplantı

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta 'Pazar Ayini' sırasında kar maskeli 2 şüpheli, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. ve Rusya uyruklu David T.'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Burada 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirmesiyle yaklaşık 7 buçuk saat ifade veren şüphelilerden 13'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 21'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Olaya ilişkin detaylara Savcılığın sevk yazısında ulaşıldı. Sevk yazısında, olay günü Santa Maria Kilisesi (Meryem Ana Doğuş Kilisesi) adlı ibadethanede rahiple birlikte yaklaşık 31 kişinin ‘Pazar Ayini’ yaptıkları, olay öncesi, olay yerinden keşif yaptıkları ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüpheliler Amirjon K. ve David T.'nin otomobille olay yerine geldikleri anlatıldı.

KİLİSE BULUNANLARA HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Şüphelilerin otomobili yakın bir bölgeye bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde ve tabancalarla kilise kapısına geldiklerinin belirtildiği sevk yazısında, bu sırada Tuncer Cihan'ın kiliseden içeriye girdiği, kiliseye önden giren şüpheli David T.'nin tabancasının kabzası ile Cihan’ın kafasına vurduğu sonra kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı aktarıldı. Daha sonra şüpheli David T.'nin Cihan’ın kafasına ateş ederek olay yerinde öldürdüğü, kilisede bulunanlara yönelik ateş etmeye devam etmek istediği ancak tabancanın ara ara tutukluluk yaptığı kaydedildi.

Sevk yazısında, şüpheli David T.'nin kilise içerisinde yüksek sesle bir şeyler söylediği ancak kamera kayıtlarının sesli kayıt yapmaması ve kilisedekilerin de şüphelinin konuştuğu dili anlamaması nedeniyle ne söylediğinin tespit edilemediği de belirtildi. Diğer şüpheli Amirjon K.'nni de kilisede ayinde bulunanlara yönelik hedef gözetmeksizin ateş ettiğinin ve tabancasının ara ara tutukluluk yaptığının belirtildiği sevk yazısında, Cihan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı, şüphelilerin ise kiliseden çıkarak olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

Şüphelilere araç temin eden; saklanma ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve olay öncesinde 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldığının aktarıldığı sevk yazısında, olay sonrası ormanlık alanda tabancaya ait kabza, sürgü, şarjör, şarjör kabağı ile kamufle amaçlı giydikleri maske, mont gibi kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi.

KAYSERİ'DE SIR TOPLANTI

5 şüphelinin, şüpheliler David T. ve Amirjon K. ile birlikte hareket ettiklerinin değerlendirildiğinin aktarıldığı sevk yazısında, olaydan önce bu 5 şüphelinin Kayseri’ye gittikleri, birkaç şüpheliyle daha buluştuktan sonra orada Amenullah Hacı adlı kişiye ait mekanda konakladıkları belirtildi. Tüm şüphelilerin Kayseri’de içeriği tespit edilemeyen ve örgütsel olduğu değerlendirilen toplantı veya etkinlik yapmış olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

2 şüphelinin bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin yakalandığının aktarıldığı sevk yazısında, Andrei Guzun adlı şüphelinin, hakkında ‘’Türkiye'de bulunan DEAŞ’ın sözde sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin veren" şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod adlı kişi olabileceğinin değerlendirildiği de belirtildi.

SALDIRIDAN SONRA SAKALLARINI KESMİŞ

2 şüphelinin kullandıkları aracı belirlenemeyen bir noktada olay sonrası terk ettiklerinin aktarıldığı yazıda, ayrıca şüphelilerden ele geçirilenler arasında tıraş makinesi ile yeni kesilmiş uzun sakalların bulunduğu, şüpheli David T.'nin ise eylemden sonra uzun sakallı olduğu ancak yakalandığı sırada sakalları kesilmiş halde olduğu kaydedildi. Şüpheli David T.'nin , sakalını yakalanmamak için kestiği de kaydedildi.

KUR'AN-I KERİM İÇERİSİNDE İKAME BELGESİ

Sevk yazısında 2 şüphelinin ikamet adreslerinden birinde yapılan aramalarda Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş şüpheli Amirjon K.'ye ait ikamet izin belgesinin elde edildiği, ayrıca saldırıya ilişkin DEAŞ terör örgütüne arka çıkan yayınlar yapan bir sitede konuya ilişkin paylaşım yapıldığı ve eylemin DEAŞ terör örgütü tarafından üstlendiği belirtildi. Öte yandan 2 şüphelinin, örgütün eylemi üstlendiği paylaşımda resmi bulunan şahıslar oldukları da belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





