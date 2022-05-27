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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

27.05.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi listesi ile 27 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İstanbullular tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları ile ilgili güncel listeyi paylaştı. Vatandaşlar, 27 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul için elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

27 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan İstanbullular tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama 27 Mayıs Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 27 Mayıs 2022 Cuma günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki 27 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

27 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

27 Mayıs Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

27 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

27 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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