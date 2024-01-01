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  4. İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar! Köprüye çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar! Köprüye çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

01.01.2024 19:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kişi intihar etmek için köprüye çıktı. Vatandaşlar, durumu hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler her türlü önlemi alarak yola hava çadırı açtı. Metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bırakan şahıs açılan çadıra düşerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar! Köprüye çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı. Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü.

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DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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İntihar İstanbul
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