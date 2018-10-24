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İstanbul Esenyurt'ta korkunç kaza! İş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 22:48 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında TIR'ın çarptığı bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Hadımköy yönüne giden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı TIR, Esenkent mevkisinde 2 kişiye çarptı.

TIR'ın çarptığı bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi. Ergeneli'nin beraberinde olduğu belirtilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

is adami

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ergeneli'nin olay yerine gelen eşi ve oğlu sinir krizi geçirdi. Anne ve oğluna, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Cenaze, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Haluk Ergeneli ve beraberindeki kişinin 34 SY 9842 plakalı otomobili, henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park ettikleri, araçtan indikten sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

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istanbul Esenyurt TIR Kaza trafik kazası

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