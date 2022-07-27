İstanbul Fatih'te havuz patladı; okul bahçesi göle döndü: Tsunami gibiydi

İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce kurulan portatif havuz çevresindeki demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.

OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ

Tonlarca su içinde okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

'TSUNAMİ GİBİYDİ'

Çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer gelerek bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.

(DHA)

