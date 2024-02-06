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İstanbul için korkunç harita: Depremde yıkılacak bina sayısını açıkladı! "Marmara Bölgesi için süre doldu"

06.02.2024 08:45 | Son Güncelleme:
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Marmara Bölgesi'nde gerçekleşmesi beklenen büyük deprem için paylaşılan harita bir kez daha adeta 'Önlem' diye bağırıyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Doç. Dr. Korhan Erturaç tarafından hazırlanan haritadaki siyah ve kırmızı alanlar, İstanbul'da en çok hasar alması beklenen bölgeleri gözler önüne serdi. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde deprem senaryoları için kullandığı sözlerle dikkat çeken Erturaç, olası depremde hasar alacak ve çökecek bina sayılarını da açıkladı.

İstanbul için korkunç harita: Depremde yıkılacak bina sayısını açıkladı! "Marmara Bölgesi için süre doldu"

Türkiye'nin yaşadığı en acı felaketlerden birinin ilk yıl dönümündeyiz. Geçen yıl 53 binden fazla canı kaybettiğimiz 6 Şubat tarihinden bir yıl sonra Türkiye'nin yine bir numaralı gündemi deprem ve depreme karşı alınabilecek önlemler. Prof. Dr. Okan Tüysüz, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'daki risk senaryolarına değinip "Bu senaryolarla ortaya konan durum pek de iç açıcı değil" dedi.

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ÇANLAR MARMARA İÇİN ÇALIYOR

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'ni bekleyen deprem tehlikesini AA Analiz için kaleme aldı. İstanbul için uyarılarıyla dikkat çeken Tüysüz yazısında şunları kaydetti:

"Deprem biliminde genel kuraldır: Bir yerde geçmişte büyük bir deprem olmuş ise belli bir süre sonra orada yine benzer depremler olacaktır. Marmara için deprem tekrarlama aralığı dolmuştur ve her ne kadar zamanını belirlemek mümkün değilse de büyük deprem olasılığı yüksektir. Böyle bir deprem gerçekleştiği takdirde nerede ne kadar hasara yol açacağı da senaryolar vasıtası ile ortaya konmuştur. Bu senaryolarla ortaya konan durum pek de iç açıcı değildir. Olası bir depremde en büyük hasarı alması beklenen yerler Marmara Denizi kıyılarına en yakın alanlardır. Deprem ile mücadelenin altın kurallarında biri depremin en şiddetli olması beklenen yerlerde nüfusun ve sanayinin artırılmaması ve bunların tehlikenin yüksek olduğu alanların dışına taşınmasıdır. Ancak İstanbul’da ve Marmara çevresindeki diğer yerleşimlerde bu altın kurallar hiçe sayılmış, bunun sonucunda da en yoğun yerleşim ve sanayi, zemin koşulları en zayıf olan ve depremi oluşturması beklenen faylara en yakın konumdaki yerlerde yoğunlaşmıştır."

"EN AZ 70-80 BİNİ ÇÖKECEK! YİNE DE YOL HARİTASI OLUŞTURULMADI"

Günümüzde İstanbul'da 1 milyon 120 bin binanın en azından 700 bin tanesinin olası bir depremde hasar alacağının, bunların 70 ila 80 bin tanesinin ise ya çökeceğinin ya da çok ağır hasar alacağının bilindiğini belirten Tüysüz, "Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullar altında bu büyük sorunun nasıl ve ne sürede aşılabileceği konusunda toplumda güven oluşturan ve inanılan bir yol haritası oluşturulamamıştır" şeklinde devam etti.

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Tüysüz, Marmara'da gerçekleşecek bir depremin yalnızca İstanbul'u değil, Marmara Bölgesi'ndeki hemen hemen tüm yerleşim birimlerini etkileyeceğine dikkat çekti.

HARİTA PAYLAŞTI: EN ÇOK HASARI BURALAR ALACAK

Korhan Erturaç ile hazırladıkları haritayı paylaşan Tüysüz, siyah çizginin kırılması beklenen fayı gösterdiğini belirtti ve detayları şöyle paylaştı:

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"Haritada siyah (Şiddet 10) ve kırmızı (Şiddet 9) ile gösterilen alanlar depremde en büyük sarsıntıyı dolayısı ile de en büyük hasarı yaşaması beklenen yerleri gösteriyor. Turuncu renk bir derece daha zayıf şiddeti ifade eder. Olası depremde en yoğun sarsıntının bu iki renk ile gösterilen alanlarda yaşanacağı öngörülebilir. Sarı, mavi ve yeşil alanlar giderek azalan şiddet dağılımını gösterir. Bu bölgelerde ise çok kötü inşa edilmiş yapılarda orta-zayıf hasar beklenebilir. Haritanın sağında hangi rengin hangi şiddete (büyüklüğe değil) karşılık geldiği gösteriliyor."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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