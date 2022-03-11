İstanbul için peş peşe kar uyarısı! İmamoğlu uyardı: En kritik gün yarın

İstanbul için günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar kentte etkisini gösterdi. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken yarın için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise en kritik günün yarın olduğunu ifade ederek "Meteorolojik verilere göre, 2 günde yağan kar kadar yağış Cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak" dedi.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

Meteoroloji, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca, yarın kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Bursa'da, cumartesi gece saatlerinden itibaren de Balıkesir'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah Balıkesir'de, akşam saatlerinde Bursa'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İMAMOĞLU: 2 GÜNDE YAĞAN KAR KADAR YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları ifade etti:

"İstanbul’daki kar yağışında en kritik gün Cumartesi. Meteorolojik verilere göre, 2 günde yağan kar kadar yağış Cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak. Yağışın zaman zaman azalmasına, havanın açılmasına aldırmayın, zorunda olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayınız."

İstanbul’daki kar yağışında en kritik gün Cumartesi



Meteorolojik verilere göre, 2 günde yağan kar kadar yağış Cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak. Yağışın zaman zaman azalmasına, havanın açılmasına aldırmayın, zorunda olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 11, 2022



