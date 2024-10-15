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  4. İstanbul, Konya, Gaziantep derken şimdi de Samsun! Polise camlarla saldırdı, komiseri iki bacağından da yaraladı

İstanbul, Konya, Gaziantep derken şimdi de Samsun! Polise camlarla saldırdı, komiseri iki bacağından da yaraladı

15.10.2024 08:09
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Son günlerde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde birçok ilden gelen polise saldırı haberi bu kez Samsun'da yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı şüpheli bir komiseri iki bacağından da yaraladı. Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

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ÇATIDA UYUŞTURUCU KULLANDI

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

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KIRIK CAMLARLA SALDIRDI

Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi.

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KOMİSERİ İKİ BACAĞINDAN DA YARALADI

Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun
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