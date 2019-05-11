İstanbul seçimleri: AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

Birçok kişi kameraya konuşmayı tercih etmedi.

Sohbet ettiğimiz bu kişilerden bazıları, bunun sebebini oyunu AK Parti'ye vermeyeceği şeklinde gerekçelendirse de, AK Parti'ye oy vereceğini fakat yine de kameraya konuşmak istemediğini söyleyenler de vardı.

AK Parti'ye oy verdiklerini söyleyenler arasında, "hizmet" başlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yurtdışına karşı dik durduğu" görüşü öne çıkan sebeplerdendi.

Bazı başörtülü kadınlar, AK Parti'nin kendilerine kamusal alanda yer açtığını, CHP kazanırsa bu hakkın ellerinden alınacağını ve bundan dolayı AK Parti'ye oy verdiklerini belirttiler.

Bazı seçmenler ise, seçimlere hile karıştığını ve Binali Yıldırım'a haksızlık yapıldığını savundu. Bu nedenle seçimlerin tekrarlanmasından memnun olduklarını ve yine AK Parti'ye oy vereceklerini ifade ettiler.

23 Haziran'da oyunu AK Parti'ye vermeyecek kişilerin sebepleri daha çeşitliydi.

31 Mart'ta AK Parti'ye oy vermiş bir anne-kız, haksızlığa uğrayanın yanında durma amacıyla en başında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye karar verdiklerini; fakat CHP adayının "HDP oylarını da istiyorum" açıklamasının ardından boş oy atmaya karar kıldıklarını söylediler.