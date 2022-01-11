İstanbul'u turlayan köpek Boji'i Ömer Koç sahiplendi! Ekrem İmamoğlu duyurdu

Üzerine atılan 'dışkı' suçlamasından güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aklanan Boji, geçtiğimiz haftalarda toplu taşımaya geri döndümüştü. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji artık sahiplendirildi.

ÖMER KOÇ, BOJİ'Yİ SAHİPLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boji hakkındaki yeni gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İmamoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Boji'yi sahiplendiğini duyurdu.

"ARTIK KORUNAKLI VE DİLEDİĞİ GİBİ KOŞTURABİLECEĞİ BİR YUVASI OLACAK"

İmamoğlu paylaşımında "İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak." ifadelerini kullandı.

'DIŞKI' İFTİRASINI UĞRAMIŞTI

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti. Atılan suçlamanın ardından ise Boji, zarar görmemesi için bir süre özel bir alanda koruma altına alınmıştı.



