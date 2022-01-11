HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'u turlayan köpek Boji'i Ömer Koç sahiplendi! Ekrem İmamoğlu duyurdu

İstanbul'u turlayan köpek Boji'i Ömer Koç sahiplendi! Ekrem İmamoğlu duyurdu

11.01.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarını kullanarak İstanbul'u bir uçtan diğerine gezen Boji, İBB tarafından sahiplendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boji'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiğini duyurdu. İmamoğlu, "Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" dedi.

İstanbul'u turlayan köpek Boji'i Ömer Koç sahiplendi! Ekrem İmamoğlu duyurdu

Üzerine atılan 'dışkı' suçlamasından güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aklanan Boji, geçtiğimiz haftalarda toplu taşımaya geri döndümüştü. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji artık sahiplendirildi.

boji

ÖMER KOÇ, BOJİ'Yİ SAHİPLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boji hakkındaki yeni gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İmamoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Boji'yi sahiplendiğini duyurdu.

ömer koç

"ARTIK KORUNAKLI VE DİLEDİĞİ GİBİ KOŞTURABİLECEĞİ BİR YUVASI OLACAK"

İmamoğlu paylaşımında "İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak." ifadelerini kullandı.

boji

'DIŞKI' İFTİRASINI UĞRAMIŞTI

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

FCpI4p7XEAI9eeK

İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti. Atılan suçlamanın ardından ise Boji, zarar görmemesi için bir süre özel bir alanda koruma altına alınmıştı.

"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Öğrenci servisi kontrolden çıktı: Yaralı öğrenciler varÖğrenci servisi kontrolden çıktı: Yaralı öğrenciler var
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.