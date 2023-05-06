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İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine sürdü, havada taklalar attı

06.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eğlence mekanı çıkışında yumruk yediği iddia edilen bir kişi dehşet saçtı. Aracını kulüp önünde bekleyenlerin üzerine süren kişi, mekanın önünde kahyalık yapan Ali Sedat Ç.’ye ve Roşan Ö.’ye çarptı. Olay sonucunda havada taklalar atarak yere savrulan ve başından ağır yaralanan Ali Sedat Ç., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine sürdü, havada taklalar attı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Bedirhan M. (21) ile birlikte eğlence mekanına gelen Özcan Ş. (22), burada eğlenip alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkan iki genç iddiaya göre dışarıda kavga eden bir gruba denk geldi. Özcan Ş.'nin iddiasına göre, burada gruptaki biri tarafından kendisine yumruk atıldı.

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ARACINI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Kendisine küfür edildiğini de iddia eden Özcan Ş., ardından otomobiline binerek gaza bastı. O esnada bir anda hızlanan otomobilin sürücüsü, mekanın önünde kahyalık yapan Ali Sedat Ç.’ye ve Roşan Ö.’ye (31) çarptı. Olay sonucunda havada taklalar atarak yere savrulan Ali Sedat Ç., başından ağır şekilde yaralanırken, Roşan Ö. ise bacağından yaralandı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ali Sedat Ç.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gayrettepe’deki özel bir hastaneye, Roşan Ö.’yü ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ali Sedat Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren sürücü Özcan Ş. ise ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Özcan Ş., işletmede eğlendiklerini, alkol aldıklarını, işletme çıkışı kavga eden bir gruba denk geldiklerini, kavga edenlerden birinin kendisine yumruk attığını ve küfür ettiğini, araca bindiğini ancak birilerine çarptığını hatırlamadığını söyledi.

Birlikte mekana geldiği arkadaşı Bedirhan M. ise işletmede eğlendiklerini, alkol aldıklarını, kimseyle sıkıntı yaşamadıklarını ve araca bindikten sonra Özcan Ş.’nin bu olayı gerçekleştirdiğini, el frenini durması için kendisinin çektiğini, olayı kasten yapıp yapmadığını bilmediğini belirtti.

TUTUKLANDI

Emniyette adli işlemleri yapılan Özcan Ş. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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