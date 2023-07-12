HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un göbeğinde vahşet! Derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

12.07.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Bayrampaşa'daki bir apartman dairesinde, derin dondurucuda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulduğu belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, kriminal incelemeye götürüldü. İşte detaylar...

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

0dfd3a83d2b9c4b98091d11fbe3203c7

DAİRE MÜHÜRLENDİ

Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.

Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.

03965ca882a218ada725798104fddb1d

'PARÇA PARÇA ÇIKARILDI'

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'nin ardından... Emekli maaşı zammıyla ilgili dikkat çeken sözlerBahçeli'nin ardından... Emekli maaşı zammıyla ilgili dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ceset derin dondurucu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.