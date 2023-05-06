İstanbul’un hafta sonu gündemi miting olacak! Önce Kılıçdaroğlu sonra Erdoğan… Herkes bu detayları konuşuyor

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ile Kılıçdaroğlu geçen hafta sonu İzmir’de aynı meydanda bir gün arayla sahneye çıkmışlardı, bu hafta sonu da yine bir gün arayla İstanbul’da sahneye çıkacaklar. Ancak bu kez iki lider de İstanbul’un iki farklı yakasında olacak. Kılıçdaroğlu İstanbul’un cumartesi günü Anadolu Yakası’nda, Erdoğan da Pazar günü Avrupa Yakası’nda seçmenlere seslenecek. Millet İttifakı’nın bugünkü mitinginin saat 17.30’da başlaması bekleniyor.

SEÇİLEN YERLERİN SEMBOLİK ANLAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti İstanbul’da dev mitingleri için daha önce Yenikapı meydanını tercih ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzyılın mitingi sloganı ile bu kez sembolik değer taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin kürsüsünde olacak.

Kılıçdaroğlu da Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren adalet yürüyüşünün son durağı olan Maltepe Meydanı’nda kürsüye çıkmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu 2017’de son 1 kilometreyi yalnız yürümüştü, bu kez ise ittifak ortakları ve yol arkadaşları ile sahneye çıkacak.

İKİ LİDERİN DE AMACI MEYDANLARI DOLDURMAK

11 milyon 300 bin seçmenin yaşadığı İstanbul’da iki liderin de amacı miting alanlarını doldurmak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Yenikapı miting alanından 1 buçuk kat daha büyük. AK Parti teşkilatının amacı ise burayı Pazar günü milyonlarca kişinin buluştuğu dev bir miting alanına dönüştürmek. CHP’nin ise önceki Maltepe mitinglerinde sahil yolu da dolunca kalabalığın sayısı bir buçuk milyonu geçiyordu. Yarınki miting için ise asıl amaç diğer ittifak ortaklarını da katarak bu rakamı aşmak.

İSTANBUL’DA HAFTASONU TRAFİĞİN KİLİTLENMESİ KAÇINILMAZ!

Valilik ve Emniyet için ise iki dev miting ayrı bir sınav olacak. İki yakada da miting günlerinde trafiğin kilitlenmesi kaçınılmaz olarak görülürken toplu taşımaya ağırlık verilecek ve güvenlik önlemleri üst seviyede tutulacak. Teşkilatlar da meydanların düzenlemesi ile uğraşıyor. Seçmenler ise sandığa bir hafta kala bu iki meydandan verilecek mesajları beklemeye başladı.

MİLLET İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİ ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

