HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un tarihi simgelerinden... Restorasyonu devam eden Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi

İstanbul'un tarihi simgelerinden... Restorasyonu devam eden Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi

24.06.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un tarihi simgelerinden olan ve yangında hasar gördüğü için 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Haydarpaşa Garı'nda, binanın çevresine kaplayan örtünün bir kısmı kaldırıldı. Restorasyonun devam ettiği Haydarpaşa Garı'nın yeni hali dron ile görüntülendi.

İstanbul'un tarihi simgelerinden... Restorasyonu devam eden Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi

Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanan proje doğrultusunda, tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı. Haydarpaşa Garı’nda 2016’da başlayan restorasyonda son aşamaya gelindi. Binanın çevresini kaplayan örtülerin bir kısmının kaldırıldığı görüldü.

_71778 (1)

BAKAN URALOĞLU, "2024'TE TAMAMEN HAZIR HALE GETİRİLECEK" DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl Temmuz ayında Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını inceleyerek, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024’te tamamen hazır hale getirilecek" diye açıklama yapmıştı.

_71778 (3)

Restorasyonda olan Haydarpaşa Garı'nın yeni hali, dron ile görüntülendi. (DHA)

_71778 (4)

_71778 (5)

_71778 (6)

_71778Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jet skiden düşüp hayatını kaybetti! Sevgilisi gözaltına alındı: 1 hafta önce çektiği video dikkat çektiJet skiden düşüp hayatını kaybetti! Sevgilisi gözaltına alındı: 1 hafta önce çektiği video dikkat çekti
Uzmanından kritik uyarı: Serinlemek isterken kalp krizi geçirmeyin!Uzmanından kritik uyarı: Serinlemek isterken kalp krizi geçirmeyin!
20 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu20 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu
Anahtar Kelimeler:
restorasyon Haydarpaşa Garı
En Çok Okunan Haberler
Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

Otomobil piyasası hareketlendi! 'Her dört araçtan biri indirime girdi' 1 milyon detayı...

Otomobil piyasası hareketlendi! 'Her dört araçtan biri indirime girdi' 1 milyon detayı...

Uzmanı uyardı: Ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor

Uzmanı uyardı: Ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor

Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'

Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'

'Bir üst gelir grubu' için tek tek not ediliyor! İşçisi, emeklisi, öğrencisi...

'Bir üst gelir grubu' için tek tek not ediliyor! İşçisi, emeklisi, öğrencisi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.