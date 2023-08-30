İstanbul Valiliği'nden alkol yasağı tartışma yaratmıştı! Detaylar ortaya çıktı '2005' ayrıntısı... Açıklama geldi 'Yeni bir uygulama kararı yok, genelgeyle hatırlatmış bulunmaktayız'

İstanbul'da halka açık yerlerde alkol yasak mı? İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla paylaşılan karar, sosyal medyada gündem yaratırken tartışmaya da yol açtı. Kararın detayları ortaya çıkarken İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da bundan böyle halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park ve mesire alanlarında alkollü içki içilmesi yasak. Karar İstanbul Valiliğince ilan edildi. Peki, yasağa uyulmazsa cezası ne kadar olacak? Vatandaşların bu kararla ilgili yorumları ne oldu?

Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaş; "İçmeye göre değişiyor bu iş. Doğru düzgün içen var, içmeyen var. Bu ülkede hepimiz özgürüz, kimse kimsenin sınırını geçmediği müddetçe yasaklanmamalı" derken bir başka vatandaş ise "Bence çok iyi bir karar. Açık alanlarda aileler, çoluk çocuk olan yerlerde kullanılmasın alkol" ifadelerini kullandı. Bir başkası ise "İnsanlar içiyor, atıyor oraya buraya. Çocukları düşünmeleri lazım. Çevreyi düşünmek lazım" şeklinde konuştu. Mikrofon uzatılan bir diğer vatandaş ise "İnsanı rahatsız ediyor, siz sonuçta biliyorsunuz orada alkol kullanıyor, kaygılanıyorsunuz tabii" ifadelerini kullanırken bir başkası da "Ağacın altında adam içmiş gitmiş, nedir. Kime ne?" dedi.

Aktarılan bilgilere göre o kararı İstanbul Valiliği aldı ve artık bazı açık alanlarda, sahilde, parkta ya da plajda alkollü içki tüketilemeyecek ve yasağa uymayan ceza yiyecek. Karara göre alkol satışı ve tüketilmesine uygun mekanlar dışındaki halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Aksi halde 617 lira para cezası uygulanacak.

Öte yandan sadece para cezasıyla da kalmayacağı aktarıldı. Haberdeki bilgilerde; sarhoşluk başlıklı maddeye göre tüketici sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacağı da yer aldı.

'2005 YILI' DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, kararın İstanbul Valiliği tarafından, 2005 yılında halka açık park bahçe ve sahillerde uygulanmaya başlanan alkol yasağına İstanbul'daki birçok noktada uyulmaması sebebiyle bir hatırlatma yazısı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayınlanan açıklama metnindeki kararın 2005 yılına dayandığı öğrenildi.

30 Mart 2005 tarihli 5236 sayılı kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Bu kanunun ardından valilikler de zaman zaman belli alanlarda bu kanunu kullanarak yasaklar uygulamaya başladı. Bu kapsamda "toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla" uygulanmaya başlanan karar geçen zamanla sık sık delinmeye başlandı.

VALİ GÜL'DEN HATIRLATMA YAZISI

Bu yasağın delinmesinin ardından Vali Gül'ün bir hatırlatma yazısı yayınlayarak denetimlerin sıklaştırılması ve yasağa uymayanlara kanunda belirtildiği üzere 617 TL cezai işlem uygulanması çağrısını yaptığı öğrenildi.

Vali Gül imzalı yayınlanan yazıda "Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız.

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,

Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi

Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."





