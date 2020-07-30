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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan koronavirüs uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı mesajında vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Vali Yerlikaya, "Bayramı, ruhuna, geleneklerimize ve medeniyetimize yaraşır şekilde idrak etmek için biz gerekli tedbirleri aldık. Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek, görev başında olacak. Sizlerden de kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak eda etmenizi istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan koronavirüs uyarısı!

Vali Yerlikaya'nın mesajı şu şekilde:

“Sevgili İstanbullular, Değerli Hemşehrilerim,

Mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı buruk yaşamıştık. Büyüklerimizle, küçüklerimizle, tüm sevdiklerimizle…

Zorunlu olarak kaldığımız evlerimizden bayramlaşmıştık. Hiç alışık değildik, zor oldu ama yine bayramı, bayram olarak yaşadık.

Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü hayata, çok zahmetler çekerek ulaştık. Kurban Bayramımızı; kontrollü hayatımızın ilk bayramı hem de son bayramı olarak idrak edeceğiz inşallah.

Bu bayram da; kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak… Bayramlaşacağız.

Gönülden gönüle, gözden göze yol var, yollar var. Fiziken sarılamayacağız, kalben sarılacağız birbirimize.

Temizlik, maske, mesafe… Bunlardan taviz vermeyeceğiz"

"Değerli İstanbullular,

Bu bayram şükürler olsun camilerimize kavuştuk.

Ayasofya Camii, bayram öncesi açıldı. Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı. 86 yıl, namazdan, duadan, bayramdan uzak kalmıştı. Namaza, duaya, bayrama kavuştu. Ayasofya Camii'nin açılışı, büyük bir sabrın eseridir. Daha güzel bayramlar da şüphesiz, birlikte göstereceğimiz sabrın eseri olacak inşallah"

"Sevgili İstanbullular,

Bayramı, ruhuna, geleneklerimize ve medeniyetimize yaraşır şekilde idrak etmek için biz gerekli tedbirleri aldık.

Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek, görev başında olacak…

Sizlerden de kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak eda etmenizi istirham ediyoruz.

Kurban Bayramı şehrimize, ülkemize, İslam alemi ve tüm dünyaya; sağlık, huzur ve esenlik getirsin inşallah.

Başta Muhterem şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum.

Sağlıkla, mutlulukla, huzurla…

Birlikte nice bayramlara...Kalın sağlıcakla"

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