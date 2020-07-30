İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan koronavirüs uyarısı!

Vali Yerlikaya'nın mesajı şu şekilde:

“Sevgili İstanbullular, Değerli Hemşehrilerim,

Mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı buruk yaşamıştık. Büyüklerimizle, küçüklerimizle, tüm sevdiklerimizle…

Zorunlu olarak kaldığımız evlerimizden bayramlaşmıştık. Hiç alışık değildik, zor oldu ama yine bayramı, bayram olarak yaşadık.

Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü hayata, çok zahmetler çekerek ulaştık. Kurban Bayramımızı; kontrollü hayatımızın ilk bayramı hem de son bayramı olarak idrak edeceğiz inşallah.

Bu bayram da; kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak… Bayramlaşacağız.

Gönülden gönüle, gözden göze yol var, yollar var. Fiziken sarılamayacağız, kalben sarılacağız birbirimize.

Temizlik, maske, mesafe… Bunlardan taviz vermeyeceğiz"

"Değerli İstanbullular,

Bu bayram şükürler olsun camilerimize kavuştuk.

Ayasofya Camii, bayram öncesi açıldı. Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı. 86 yıl, namazdan, duadan, bayramdan uzak kalmıştı. Namaza, duaya, bayrama kavuştu. Ayasofya Camii'nin açılışı, büyük bir sabrın eseridir. Daha güzel bayramlar da şüphesiz, birlikte göstereceğimiz sabrın eseri olacak inşallah"