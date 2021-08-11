İstanbul ve İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamada yabancı uyruklu şahısların vize ihlali, illegal giriş, kimliksiz şahıs, yol seyahat izni gibi konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres ise kontrol edildi.

35 KİŞİ İL GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Uygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam 35 şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İZMİR'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Seferihisar ilçesindeki tatbikat alanı bölgesinde; 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal, 5 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada da Zeytinler Mahallesi'nde O.Ç.'nin kullandığı araçta 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu; M.Ö.'nün kullandığı araçta ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen O.Ç. ve M.Ö. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

(İHA/DHA)

