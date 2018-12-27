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İstanbul'da bin 359 kişiye stada giriş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 12 bin 37 maçtaki ihlaller tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında toplam 12 bin 37 spor müsabakasındaki ihlallerle ilgili çalışma yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü açıklamasına göre, yıl içinde 11 bin 493 futbol, 340 basketbol, 169 voleybol ve 35 hentbol müsabakası olmak üzere 12 bin 37 spor karşılaşmasında görev alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplam bin 359 kişiye "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet suçundan işlem yapılarak, şahısların "tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği" belirtildi.

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