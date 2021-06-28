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İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi

28.06.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.

İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) İstanbul
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Etrafta trafiğe yön verecek 1 tane bile trafik polisi yok! Devlet büyüğü gelince ama yollara dökülürsünüz! Her yere şikayette bulunmuşuz ancak çözüm yok!

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