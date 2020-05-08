HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullular koronavirüse aldırmadı! Bağdat Caddesi yine doldu

İstanbullular koronavirüse aldırmadı! Bağdat Caddesi yine doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı vatandaşlar koronavirüse rağmen yine dışarı çıktı. Bağdat Caddesinde gezen vatandaşların kalabalık oluşturduğu gözlendi. Bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı da dikkatlerden kaçmadı.

İstanbullular koronavirüse aldırmadı! Bağdat Caddesi yine doldu

Koronavirüse rağmen İstanbul’da bazı vatandaşlar dışarı çıkmakta ısrarcı davranıyor. Bugün yine Bağdat Caddesi’nde gezen insanların kalabalık oluşturduğu görüldü. Kimi vatandaş maske takmadan caddede yürüdü, kimisi de sosyal mesafe kuralına uymadı.

'KORONA VAR VE İNSANLAR HALA DIŞARIDALAR'

Gülsen Yılmaz isimli bir vatandaş, “Sıcağı görüp dışarı çıktılar. Ben de çiçek alıp döneceğim, anneme göndermek için. Ben çok takip ediyorum. Yaşlıların hepsi dışarıda. Çoğunu uyarıyorum ama ‘çok sıkıldık’ diyorlar. Biraz daha sabır etmemiz lazım. Korona var ve insanlar hala dışarıdalar. Niçin kendilerini korumuyorlar anlamıyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez çıkıyorum ben de. Hiç korku da yok, korona moronayı da kimsenin taktığı yok. Çok acı bir şey” diye konuştu.

'ARTIK EVDE OTURMAKTAN SIKILDIK'

Maske takmadan dışarı çıkan bir genç, “Artık evde oturmaktan sıkıldık. Mecburen böyle hava almaya çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok, herkes sıkıldı. Maskesiz çıktım ben de ama unuttum evden çıkarken. Şimdi dönüp alacağım” dedi.

Eşiyle birlikte alışverişe çıkan bir vatandaş ise, “İhtiyacımız için buradayız. Mağazadan bir şey bakıyoruz. Hafta sonu zaten evde olacağız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Son hasta yoğun bakımdan böyle çıktıSon hasta yoğun bakımdan böyle çıktı
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Diğer Haberler
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

8'inci kez yakalandı! Ehliyetine 30 yıl el konuldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında koronavirüs hastası kalmadı

Son hasta yoğun bakımdan böyle çıktı

MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken “dezenformasyon” ayrıntısı

MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı

3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

40 günlük bebek koronavirüsü yendi

40 günlük bebek koronavirüsü yendi

Trafik polisi, söz verdiği öğrencilerle EBA'da buluştu

Trafik polisi, söz verdiği öğrencilerle EBA'da buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.