İstediğiniz sıcaklıkta su alabileceğiniz en iyi su sebili tavsiyeleri

Sağlığımızı korumanın yollarından biri de günde mutlaka 8-10 bardak su tüketmek. Her an sıcak ya da soğuk suya ulaşmak ise su sebilleri ile artık çok kolay. İlk olarak sık sorulan "Su sebili nedir?" sorusuna kısaca cevap verelim. Suyu hem soğutan hem de ısıtan kombinasyonlara sahip olan cihazlara sebil diyoruz. Önceden sadece iş yerleri ve ofislerde kullanılan bu cihazlar artık mutfakların da birer parçası haline geldi. Bu nedenle, "Su sebili alırken nelere dikkat edilir?", "Su sebili nasıl takılır?" ve "En iyi su sebilleri nelerdir?" sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Her Ortama Uyum Sağlayan Dijitsu Su Sebili

Şık bir tasarıma sahip olan Dijitsu Su Sebili'ni ofis, iş yeri, hastane, okul gibi alanların yanı sıra evde de rahatça tercih edebilirsiniz. Hem yaz hem de kış aylarında ihtiyacınızı karşılayan sebil, soğuk ve sıcak suyu hızlıca elde etmenize yardım ediyor. Sıcak suyu 90 dereceye kadar ısıtabilen ürün, suyu 10 dereceye kadar da soğutabiliyor. LED ışıkları sayesinde soğuk ve sıcak bölümleri kolayca kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kilit sistemi bulunan ürün, sıcak su bölümünü açık bıraksanız bile otomatik olarak kapanıyor ve su israfının önüne geçiyor. Enerji tasarrufu da sağlayan ürün sayesinde ister sıcak ister soğuk tüm içecekleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

2. Şık Tasarımıyla Siemens Dw15703 Su Sebili

Su sebili tavsiye listemizin ikinci sırasında Siemens Dw15703 Su Sebili yer alıyor. Şık tasarımıyla evinize çok yakışacağını düşündüğümüz ürün, kurulum gerektirmiyor. Damacanayı kolayca yerleştirebileceğiniz tasarımı aynı zamanda damacananın dışardan görünmesine de izin vermiyor. Sebil alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kolay temizlenebiliyor olması. UV teknolojisine sahip olan bu sebil, kendi kendini temizleyebiliyor. Boş damacana sinyali sayesinde 1 litre su kaldığında sizi bilgilendiriyor. Bu sayede haznede su bitmeden damacanayı değiştirebilirsiniz. Su deposu paslanmaz çelik malzeme ile üretildiği için suya kimyasal ve koku karışmasını engelliyor.

3. Profilo Su Sebili ile Suyunuz Hep Hazır

Hem gizli damacana bölmesi hem de su kontrol sistemi ile sıradaki tavsiyemiz Profilo SS1161 Su Sebili. Alttan yükleme ile damacana yerleştirme kolaylığı sağlayan ürünün kullanımı oldukça pratik. Damacanadaki su azaldığında sizi bilgilendiren ürün, açma kapama kolları sayesinde kolayca su akışı sağlıyor. Paslanmaz çelik su haznesi sayesinde sağlıklı su tüketmenize yardım ediyor. LED ışıkları ile soğuk suyun hazır olup olmadığını kolayca takip edebileceğiniz ürün, 10 dereceye kadar suyu soğutabiliyor.

4. Pratik ve Kullanışlı LILAODA Su Sebili

4 mevsim rahatça kullanabileceğiniz LILAODA Su Sebili, kapak ölçeklendirmesi sayesinde farklı litrelerde şişelenmiş suların takılmasına izin veriyor. Bu sayede 3,5 litreden 19 litreye kadar suyu kolayca yerleştirmenizi sağlıyor. Su sıcaklığını 15 derece ila 90 derece olarak ayarlayabilirsiniz. Kolay kullanım sağlayan ürün, demonte edilerek rahatça temizlenebiliyor. Dayanıklı ve kaliteli malzeme ile üretildiği için korozyona karşı dirençli ve yüksek sıcaklığa dayanıklı. Çevre dostu ısıtma ve soğutma yapan üründe sağlıklı materyaller kullanıldığı için ağır metal içermiyor.

5. Vestel SP 113 S Sıcak-Soğuk Su Sebili ile İstediğiniz Isıda Su Anında Sizinle

Damacanayı alttan kolayca yerleştirebileceğiniz Vestel SP 113 S Sıcak-Soğuk Su Sebili, 3 ayrı musluğa sahip. Bu sayede sıcak, ılık ve soğuk su ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilirsiniz. Bardaklık aparatı sayesinde konforlu kullanım sunan ürün, paslanmaz çelik bir su haznesine sahip. LED ekranı ile rahat takip imkanı da sağlıyor. Soğuk su kapasitesi 3 litre olan ürünün sıcak su kapasitesi ise 1 litre. Ürün; sıcak suyunuzu 90 derecede, soğuk suyunuzu ise 10 derecede hızlıca hazırlıyor. Çocuk kilidi de bulunan sebili evinizde güvenle kullanabilirsiniz.

6. Bosch RDW1571 Su Sebili ile Hayatı Kolaylaştırın

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün ise Bosch RDW1571 Su Sebili. Sıcak ve soğuk suyun yanı sıra oda sıcaklığındaki suya da rahat erişmeniz için üründe 3 ayrı musluk bulunuyor. Sebilin soğuk su kapasitesi 3,6 litre iken sıcak su haznesi 1,1 litre. Çocuk kilidi bulunan üründe kilidin aktif olup olmadığını LED ekranı üzerinden takip edebilirsiniz. Ürünün soğutma ve ısıtma açma kapama düğmeleri enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca büyük boy damacanaları rahatça yerleştirebileceğiniz haznesi, damacananın dışardan görünmesini de engelliyor. Sebilin sıcak su seviyesi 86, soğuk su derecesi ise 10.

7. Rainwater RNW 7200 Arıtmalı Su Sebili ile Tasarruf Edin

Damacana ile uğraşmak istemeyenler için harika bir ürün önerimiz var: Rainwater RNW 7200 Arıtmalı Su Sebili! Damacanaya gerek duymayan ürün, musluk suyunu arıtarak ideal içme suyuna çeviriyor. Su içinde bulunan doğal mineralleri yok etmeden sağlıklı, berrak, kötü koku içermeyen, PH seviyesi yüksek ve lezzetli bir su elde ediyor. Günde 200 litre su arıtma kapasitesine sahip olan sebilin toplam su depolama kapasitesi 6 litre. A+++ olan üründe bulunan sürek su dağılımı özelliği, alkali su elde etmenize olanak sağlıyor. Güvenli sıcak su özelliği ise manuel ayarlanarak aşırı ısınmayı önlüyor. Su seviye kontrolü de bulunan ürünün filtrelerini de kolayca takip edebilirsiniz. Dokunmatik ekranı ise konforlu bir deneyim sağlıyor. Twist filtre sistemi sayesinde dilerseniz filtreleri kendiniz de rahatça değiştirebilirsiniz.

8. Üstün Performansıyla Siemens DW15701 Su Sebili

Antrasit gövdesi ile mutfağınıza çok yakışacağını düşündüğümüz Siemens DW15701 Su Sebili'nde sıra. Kumanda paneli ve gizli damacana bölmesi ile rahat ve konforlu bir kullanım sağlayan sebile damacanayı yerleştirmek de çok kolay. Hem ortam ısısında su almanızı hem de soğuk suyu elde etmenizi sağlayan ürünün ön paneli üzerinden gösterge LED'lerini görebilirsiniz. Güç, soğuk su özelliği, damacananın değişme zamanı ve ortam ısısında su olup olmadığını kolayca izleyebilirsiniz. Soğuk su kapasitesi 1,2 litre olan sebilin oda sıcaklığı su kapasitesi ise 1 litre. Paslanmaz çelik su haznesi bulunan üründe bardak aparatı da mevcut.

9. CASO PerfectCup Sıcak Su Sebili ile İstediğiniz An Sıcak Suyunuz Hazır

Sizin için önemli olan sıcak suya hızlı erişim ise CASO PerfectCup 1000 Pro Turbo Sıcak Su Sebili tam size göre. 70 dereceden 100 dereceye kadar 10'ar derecelik artışlar ile istediğiniz sıcaklıkta suyu bu ürünle elde edebilirsiniz. Bu sayede bitki çayından kahveye pek çok içeceği zamandan tasarruf ederek rahatça hazırlayabilirsiniz. Çıkarılabilen su tankı 4 litrelik kapasiteye sahip. Sebilde fincan ölçülerine göre iki farklı çıkış miktarı bulunuyor. Cihazı kireçlenmeye karşı koruyan filtresi tam 150 litre suya kadar dayanıyor.

10. Arçelik 1038 SPS Su Sebili ile Mutfağınıza Şık Bir Dokunuş Yapın



Şık tasarımı ile her zevke hitap eden Arçelik 1038 SPS Su Sebili'nin mutfağınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok. Arçelik kalitesi ile evinize gelen ürün, her an sıcak ve soğuk içme suyuna ulaşmanızı sağlıyor. Damacanayı üstten yerleştirebileceğiniz ürün, 90 dereceye kadar sıcak su sağlıyor. Kapasitesi ise tam 4 litre. Bu yüksek kapasite sayesinde sıcak suya erişim için beklemeniz de gerekmiyor. Soğuk su kapasitesi ise 3 litre. Kullanımı kolay olan üründe suya erişmek için bardağı yerleştirmeniz ve su akışı için düğmeye basmanız yeterli.

11. Dijitsu DJT200 ile Suyunuz Hazır

Lezzetli ve sağlıklı suya ulaşmak Dijitsu DJT200 Su Sebili ile çok kolay. Üst kısmında bulunan açık hazneye yerleştireceğiniz damacana ile hem sıcak hem de soğuk suya kolayca erişebilirsiniz. Dakikalar içinde suyu ısıtan ve soğutan sebil, 2 adet musluğa sahip. Cihaz üstündeki LED ışıkları ile sıcak ve soğuk suyun çalışma durumunu kontrol edebilirsiniz. Sıcak su musluğundaki kilit sayesinde elinizin yanmasına izin vermeyen ürün, suyu 90 dereceye kadar ısıtabiliyor. Ayrıca suyu 10 dereceye kadar soğutuyor.

12. Kaliteden Ödün Vermeyen Bosch RDW1576 Su Sebili



Minimalist tasarımı benimseyenler için harika bir ürün tavsiyemiz var: Bosch RDW1576 Su Sebili! Gizli damacana haznesi bulunan ürünün iki adet musluğu mevcut. Soğuk suyu 10 dereceye kadar düşürebilen sebil, ortam ısısında suya da kolay ulaşmanızı sağlıyor. Minimalist tasarımı küçük mutfaklar için de oldukça ideal. Ön paneli üzerinde hem damacana doluluk oranını takip edebilir hem soğuk su durumunu izleyebilirsiniz. Kendi kendine temizlik özelliği bulunan ürün pratik ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. Temizlik modu 40 dakika çalışıyor ve ardından 140 dakika boyunca duruyor ve bu döngüde çalışıyor. Üstelik temizlik özelliğini de LED ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. Paslanmaz çelik olan su haznesi koku yapmıyor ve sağlıklı suya ulaşmanızı sağlıyor.

