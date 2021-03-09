İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar yayınlandı!

Bir süredir devam eden işten çıkarma yasağının 17 Mart’ta son bulacağı açıklanmıştı. Bu karardan sonra birçok insan işten çıkarma yasağının uzatılması ile ilgili talepte bulundu. Peki işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." Dedi.



