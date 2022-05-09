İstenmeyen kilolarınızdan tamamen kurtulabilirsiniz

Kilo alıp verme süreci insanlar için oldukça sıkıntılı olabiliyor. Daha etkili, hızlı kilo verebilmek için yenilen yemeklere ve zararlı alışkanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Hem sağlık için hem de istenen kiloya ulaşmak için beslenmeyi düzenlemek gerekiyor. Diyetisyen Ayda Erken, "Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Günde bir kez 6-8 saatten fazla olmamalı uyuyun. Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı geciktirmeden ilk 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur" dedi.

SAĞLIKSIZ DİYETLER TEHLİKE TAŞIYOR

Kışın alınan kiloları kaybetmek için acele etmenin ve bazen sağlıksız diyetlere başvurmanın son derece tehlikeli olabildiğinin altını çizen Erken, fazla kilolardan nasıl kurtulabileceğine ilişkin ise şu önerilerde bulundu:

DÜZENLİ UYKU VE YEMEK SAATLERİ ÖNEMLİ

“Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Günde bir kez 6-8 saatten fazla olmamalı uyuyun. Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı geciktirmeden ilk 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Kahvaltıdan 3 saat sonra küçük bir ara öğün alın ve ara öğünden 2 saat sonra da öğle yemeğinizi yemeye çalışın.

YEMEKLERİNİZİ İYİCE ÇİĞNEYEREK YİYİN

Öğle yemeğinden sonra 4 saat hiçbir şey yemeyin. 4 saatin bitiminde yine küçük bir ara öğün alıp, 2 saat sonra da akşam yemeğinizi yiyin. En son yatmadan 1-2 saat önce küçük bir ara öğün daha alıp gününüzü sonlandırın. Böylelikle 'azar azar, sık sık yemek' denilen alışkanlığı düzenlemiş ve metabolizmanızın daha düzenli çalışmasını sağlamış olursunuz. Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek, her lokmayı en az 15 kez yiyin. Küçük lokmalar alın. Acele etmeyin.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Günde 12-15 bardak su içmeliyiz. Özellikle her öğünden önce 1-2 bardak su içip öğünle birlikte ve öğünden sonraki ilk yarım saatte sıvı tüketmemeye çalışın. Aşırı tuzlu veya baharatlı besinler iştahınızın açılmasına, dolayısı ile ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemenize ve kilo almanıza sebep olacağından az tuzlu, az baharatlı yemekler pişirip sofrada tekrar tuz, baharat eklemeyin.

YEMEKLERİNİZİ KÜÇÜK TABAKLARDA YİYİN

Büyük ve çukur tabaklarda yemek olduğundan daha az görüneceğinden psikolojik olarak doyamazsınız. Böylelikle yine ihtiyacınızdan fazlasını yemiş olursunuz. Tüm yemeklerinizi küçük ve düz tabaklarda yiyin. Böylelikle 'karnınızdan önce gözünüz doymuş' olur. Yemek esnasında başka şeylerle (televizyon, gazete, sohbet) meşgul olmak hem ölçüyü kaçırmanıza hem de çiğnemeyi unutmanıza sebep olacağından yemek yerken başka şeylerle meşgul olmayın.”

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Karbonhidrat oranı düşük beslenme alışkanlığının halsizliğe neden olacağına değinen Erken, "Mutlaka her öğünde sebze, meyve ve tahıl tüketmeye özen gösterin. Sebze sevmeyenler için domates suyu içmek alternatif olabilir. Domates suyu ile kan dolaşımınızı hızlandırarak, düşen enerjinizi yükseltebilirsiniz. Öğün atlamayın, her 3-4 saatte bir yiyin. Baharatlı ya da yağlı besinler mide yanmasına neden olabilir, kaçının.

UZUN SÜRELİ ZİNDELİK İÇİN TAHIL ORANI YÜKSEK KAHVALTI YAPIN

Uzun süreli zindelik hissi için güne tam tahıl ürünleri ve meyve gibi yağ oranı düşük, lif oranı yüksek bir kahvaltıyla başlayın. Ekmek, mısır gevreği gibi karbonhidratlar serotonin hormonunun salgılanmasına neden olarak rahatlatıcı görev görürler. Sabah enerjisini artırmak için kahvaltınıza mutlaka meyve sularını ekleyin.

MEYVE SEÇİMİNİ UYGUN YAPIN

Bazı meyve suları sabah saatlerinde mide asitliğini değiştirerek yanmalara neden olabilir. Meyve seçimi bu konuda önemlidir; ananas, elma ve üzüm doğru alternatiflerdendir. Basit şeker oranı yüksek besinlerden, kafein oranı çok yüksek olan içeceklerden uzak durun. Bunlar günün ilerleyen saatlerinde sersemlik hissi oluşturabilir.

ALKOL TÜKETİMİNDEN UZAK DURUN

Alkol tüketmemeye özen gösterin. Merkezi sinir sistemini baskılayan alkol, birkaç saat sonra aşırı yorgunluğa yol açar. Unutmayın, spor vücudun enerji üretmesine sebep olur, yorulmasına değil. Çalışan kaslar metabolizmanızı hızlandıracak, hareket anında salgılanan hormonlar mutluluk ve zindelik getirecek” dedi.



