İstifa edeceği iddia edilmişti! İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim sonuçları sonrası Genel Merkez'den ayrıldı

Son dakika: Yerel seçimlerdeki sürpriz sonuçlar, Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düştü. CHP birçok ili AK Parti'den alırken, 1977 yılındaki seçimlerin ardından ilk kez bir yerel seçimde birinci parti oldu. Seçimin kaybedenlerinden biri olarak ise İYİ Parti gösterildi. Türkiye genelinde şu an için yüzde 3,65 oy alan İYİ Parti, 6. parti oldu.

İYİ PARTİ 1 İLİ KAZANDI, AKŞENER'İN İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İl olarak sadece Nevşehir'i kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi.

AKŞENER'İ İSTİFAYA ÇAĞIRIP, İYİ PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI

Partinin önemli isimlerinden Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

AKŞENER SEÇİM SONUÇLARI SONRASI GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını parti genel merkezinde takip etti. Saat 23.30'da parti genel merkezinden ayrılan Akşener, açıklama yapmadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada ise Akşener'in yarın seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Akşener, "Bugün yapılan mahalli idareler seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle birlikte yarın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bir basın toplantısı gerçekleştirecektir. Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" denildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





