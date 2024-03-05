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İstiklal Marşı'nı yanlış okuyan Turgut Altınok'un jest ve mimiklerini taklit etti: "Allah'tan başka bir şey okumadı"

05.03.2024 15:05
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İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını canlı yayında yanlış okuyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, gazeteci İsmail Saymaz'ı da şaşırttı. Altınok'un İstiklal Marşı'nı yanlış okurken sergilediği jest ve mimiklere dikkat çeken Saymaz, "Milliyetçilerin, ülkücülerin yarıştığı Ankara arenasında 'Ben İstiklal Marşı'nı okurum' diye başlayıp her dizesinde hata vermek nedir Allah aşkına?" dedi.

İstiklal Marşı'nı yanlış okuyan Turgut Altınok'un jest ve mimiklerini taklit etti: "Allah'tan başka bir şey okumadı"

Cumhur İttifakı'nın adayı olup Mansur Yavaş'a rakip olarak meydana çıkan Turgut Altınok'un canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okumasının yankıları sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Altınok'un o anlarda kendinden emin hareketler sergilemesine şaşırdığını belirtip "Bir de elleri kaldırdı, dedim ki 'Tuhaflığa bak!' Allah'tan İstiklal Marşı diye başka bir şey okumadı" sözleriyle dikkat çekti.

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"ÜST ÜSTE HATALAR YAPIYOR"

Altınok'un adaylık sürecini değerlendirip Mansur Yavaş'la karşılaştıran Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında şöyle konuştu:
"Gerçek seçime girdiği için üst üste hatalar yapıyor, hiç denk gelmemiş böylesine. Mansur Yavaş daha önce Melih Gökçek ile yarışmış, o görkemli sahnelere çıkmış. Yavaş, Özhaseki'nin karşısına çıktığında pişmiş bir siyasetçi gibi çıkmıştı. Altınok, kendisine şark köşesi gibi döşediği Keçiören'den geliyor ve tabii çarpıldı.

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"VATANDAŞA SERT ÇIKIYOR"

Agresifleşiyor bir de Turgut bey, deneyim kazanmadığı için. Vatandaşın biri laf atıyor, o da sert çıkıyor. Vatandaşın biri ona 'Emekliye destek olun' dedi, 'Bu iktidar olmasaydı emekli maaş alamayacaktı' dedi. Başkent kart vadetti, 3 yıldır varmış zaten bu kart. Israrla malvarlığını açıklamıyor.

"HER DİZEDE HATA VERMEK NEDİR ALLAH AŞKINA?"

Bence Murat Kurum'a göre çiftetelliyi biraz beceriyor Ankaralı olması itibarıyla ama şarkı, şiir işine hiç girmesin. Milliyetçilerin, ülkücülerin yarıştığı Ankara arenasında 'Ben İstiklal Marşı'nı okurum' diye başlayıp her dizesinde hata vermek nedir Allah aşkına? İnsan İstiklal Marşı'nın en popüler kıtalarından birinin her dizesinde hata yapar mı?

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"ALLAH'TAN BAŞKA BİR ŞEY OKUMADI"

Şaşırdığım ne biliyor musunuz? Hata yaptığı halde doğrusunu okuyormuş kadar kendisinden emin! Bir de elleri kaldırdı, dedim ki 'Tuhaflığa bak!' Allah'tan İstiklal Marşı diye başka bir şey okumadı!"

Altınok, canlı yayında İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını şöyle okumuştu:
"Bastığın yerleri toprak deyip geçme, tanı atanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlu şehitsin, alsan da dünyaları
Verme bu cennet vatanı"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İsmail Saymaz turgut altinok
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