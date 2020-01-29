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  4. İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki:

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

"BM'nin İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu destekliyoruz"

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu desteklediklerini bildirdi.

Linde, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin planının İsveç ve AB'yi bağlamadığını belirten Linde, ''İsveç ve AB'nin İsrail-Filistin sorunu konusundaki konumu açık. İsrail ve Filistinliler her iki devletin başkenti Kudüs'te barış ve güvenlik içinde yaşarken, uluslararası hukuka sıkıca bağlı müzakere edilen iki devletli çözümü destekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını desteklediklerini hatırlatan Linde, ''Barışın sürdürülebilir ve adil olması için hem İsrail'in hem de Filistin'in ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. BM'nin İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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BD'nin sözde Orta Doğu barış planı isveç

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