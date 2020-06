İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?

Maydanoz, semizotu, tavuk, ton balığı, etimek şekersiz limonata, karnıbahar, lahana, mantar sote,yağsız tavada yumurta, salam, sosis, biftek, ızgara et, yağsız balık, yeşil salata, beyaz peynir, havuç, yoğurt, taze mevsim meyveleri ve domates.

Toplamda 13 günlük bir program olarak uygulanan İsveç diyeti ile iki haftada 7-20 kilo verebilirsiniz. Ancak burada önemli olan husus, bu diyet döneminin ne bir gün eksik ne de bir gün fazla olmasıdır. Yani 13 günlük periyota uyarsanız vücudunuzdan yağlardan %100'e yakın olarak kurtulabiliyorsunuz. Diyette birtakım sınırlamalar mevcut. Sabah kahvaltıları genellikle granüllü kahve ile başlar. İlk haftalardaki öğle ve akşam öğünlerinde protein kaynağı olarak yumurta tüketilir. Ancak ilerleyen günlerde tavuk, balık ve kırmızı et gibi besin gruplarına geçilebilir. Bu evrede az yağlı yeşil salatanın tüketilmesi de serbesttir. Hatta miktar belirtilmediği için 1 porsiyon olarak yenebilir. Ancak meyve grubuna giren besinler mutlaka belirtilen miktarda alınmalıdır.

Ancak aşırıya kaçmak sizin zararınıza olacaktır. İsveç diyetinin sabah kahvaltılarını genellikle sütsüz veya bir çay bardağı yağlı süt ile hazırlanan granül kahve oluşturur. Şekersiz çay ve kahve gibi içecekleri dozunda olduğu sürece tüketebilirsiniz. Ayrıca bol miktarda su içmeye özen göstermelisiniz.

Yememeniz Gerekenler

Çikolata, kraker, bisküvi gibi abur cuburlar yasaktır. Listede belirtilenin dışında çay, kahve veya meyve suyu meşrubatlar tüketilmemelidir. Ayrıca besinlere yine belirtilenin üzerinde şeker veya tuz takviyesi yapılmaması şarttır.

İsveç diyetinde ıspanak yerine marul, maydanoz veya semizotu yenebilir. Kırmızı et sevmeyenler beyaz et olarak tavuk tüketebilirler. Ayrıca portakal suyu sevmeyenlerin şekersiz limonata, vejeteryanların ise et yerine kırmızı mercimek tüketmesi uygundur.

İsveç Diyetinin Faydaları

Diyet, içerdiği besin grupları sayesinde metabolizmayı dengeleyerek sindirimi düzenler ve kilo kaybını artırır.

Tüketilen yiyecek ve içecek seçenekleri, vücut için gerekli olan tüm vitamin, mineral, amino asit ve elektrolitleri almanızı sağlarlar.

İsveç diyetinde genellikle lifli gıdalarda ağırlıktadır. Lifli gıdaların yeşil çay ile desteklenmesi bu kilo verme döneminde kabızlık, şişkinlik ve ishal gibi çeşitli sindirim sorunları yaşamanızı engeller.

İsveç Diyetinin Zararları

Yapılan bu diyet programı kısa sürede hızlı kilo vermeyi amaçladığı için bazı sağlık problemlerine neden olabilir. Ani kilo kaybına bağlı ortaya çıkan kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve mide bulantısı bu rahatsızlıkların başlıcalarıdır.

Metabolizmayı direkt olarak etkilediği için safra kesesi taşına veya kumuna neden olabilir. Bu taş sorununun yaşanmaması için bol bol su içmeye özen göstermelisiniz.

Diyet doğru ve sağlıklı şekilde yönetilmediğinde verilen kilolar kısa bir süre sonra yeniden alınabilir. O nedenle diyeti mutlaka bir hekim kontrolünde uygulamalı ve yapılan önerilere mümkün olduğunca dikkat edilmelidir.

İsveç diyeti ile kilo verenler, saç dökülmesi şikayetinden de sıklıkla yakınırlar. O nedenle bu diyet dönemi boyunca saç dökülmesini engelleyen ve demir içeren ıspanak ve marul gibi yeşillikleri bol bol tüketmelisiniz.

Kimler İsveç Diyeti Yapamaz?

Gut hastalığı riski taşıyanlar,

Diyabet hastaları,

Sindirim sistemine ve metabolizmaya bağlı problem yaşayanlar,

18 yaş altı ve 60 yaş üstü kişilerin İsveç diyeti yapması sağlık açısından sakıncalıdır.

İsveç Diyeti Yapacaklara Tavsiyeler

Diyete başladığınızda, öğle ile akşam yemeği menüleriniz arasında değişiklik yapabiliyorsunuz.

Bırakmak istediğinizde ise minimum 6. günden itibaren bırakmalı ve 3 aya kadar başlamamalısınız.

Herhangi bir miktar ve ölçünün belirtilmediği yiyeceklerden 1 porsiyon şeklinde tüketebilirsiniz.

Çok acıktığınız zamanlarda diğer öğünlerden yavaş yavaş tüketmeye başlayabilirsiniz.

Eğer ilk haftayı sorun yaşamadan atlattıysanız ikinci hafta kendinizi orta boy bir elma ile ödüllendirebilirsiniz. Üstelik bu elmayı dilediğiniz öğüne ekleyebilmeniz de mümkün.

Metabolizmanız yavaş çalışıyorsa, mutlaka doktorunuzun önerisiyle kendinize özgü bir liste hazırlatmalısınız. Doktorunuz kalorileri ayarlanmış ve metabolizmanıza uygun diyet listesini kolayca belirleyecektir.

Günde 2 litre kadar su tüketmeye özen göstermelisiniz.

Salatalarınızı mutlaka limonlu veya zeytinyağlı olarak servis etmelisiniz.

Örnek Diyet Listesi

1. Gün

Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve

1 küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 400 gram ıspanak, 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet domates

400 gram ıspanak, 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet domates Akşam: Limon suyu ve zeytinyağı ile tatlandırılmış bir dal marul, fırında pişirilmiş 200 gram dana biftek

2. Gün

Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve

1 küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 1 kase doğal ev yoğurdu, 250 gram tavuk

1 kase doğal ev yoğurdu, 250 gram tavuk Akşam: Zeytinyağı ve limon ike tatlandırılmış bir dal marul, fırında pişirilmiş 200 gram dana biftek

3. Gün

Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve, 1 dilim kızarmış ekmek

1 küp şeker, 1 kupa kahve, 1 dilim kızarmış ekmek Öğle: 1 marul, 2 tam haşlanmış yumurta

1 marul, 2 tam haşlanmış yumurta Akşam: 1 adet domates, 1 adet taze mevsim meyvesi ve haşlanmış kereviz

4. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve

1 dilim kızarmış ekmek, 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 1 kase doğal yoğurt, 200 ml portakal suyu

1 kase doğal yoğurt, 200 ml portakal suyu Akşam: 1 adet soyulmuş havuç, 1 adet tam haşlanmış yumurta, 250 gram inek sütü içeren peynir

5. Gün

Sabah: 1 adet büyük boy soyulmuş havuç

1 adet büyük boy soyulmuş havuç Öğle: 1 kaşık tereyağı ve limon suyu ile hazırlanmış 200 gram midye

1 kaşık tereyağı ve limon suyu ile hazırlanmış 200 gram midye Akşam: 1 adet kereviz ve 200 gram dana biftek

6. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve

1 dilim kızarmış ekmek, 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 1 adet havuç, 2 adet haşlanmış yumurta

1 adet havuç, 2 adet haşlanmış yumurta Akşam: Yarım tavuk, zeytinyağı ve limon ile tatlandırılan 1 marul

7. Gün

Sabah: 1 bardak şekersiz çay

1 bardak şekersiz çay Öğle: Yemek yok. Ancak bol bol su içilebilir.

Yemek yok. Ancak bol bol su içilebilir. Akşam: 1 elma, 200 gram kuzu bonfile

8. Gün

Sabah: 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve

1 adet küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 400 gram ıspanak, 1 adet domates, 2 adet haşlanmış yumurta

400 gram ıspanak, 1 adet domates, 2 adet haşlanmış yumurta Akşam: Zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırılan 1 marul, 250 gram fırında pişirilmiş daha bonfile

9. Gün

Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve

1 küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 1 kase doğal ev yoğurdu, 250 gram hindi eti

1 kase doğal ev yoğurdu, 250 gram hindi eti Akşam: Zeytinyağı ve limon ile tatlandırılmış yeşil salata, 250 gram fırında pişirilmiş dana bonfile

10. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve

1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 1 marul ve 2 adet haşlanmış yumurta

1 marul ve 2 adet haşlanmış yumurta Akşam: 1 domates, 1 taze meyve, haşlanmış kereviz

11. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve

1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve Öğle: 1 kase doğal ev yoğurdu, 200 ml portakal suyu

1 kase doğal ev yoğurdu, 200 ml portakal suyu Akşam: 250 gram inek sütü içeren peynir, 1 adet havuç ve 1 adet haşlanmış yumurta

12. Gün

Sabah: 1 adet büyük havuç

1 adet büyük havuç Öğle: Limon suyu ve tereyağı ile hazırlanan 200 gram midye

Limon suyu ve tereyağı ile hazırlanan 200 gram midye Akşam: 250 gram dana bonfile ve 1 adet kereviz

13. Gün