İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?

İlk olarak Danimarka'da uygulandığı için bazı kesimler tarafından Danimarka diyeti olarak da anılır. Diyetin en önemli özelliği ise bu zayıflama döneminde size daha az karbonhidrat yedirerek daha hızlı şekilde kilo verdirmektir. Yani diyet dönemi boyunca karbonhidratlı besinlerden mümkün olduğu sürece az yemeye çalışmalısınız. Diyetin sınırlayıcı yanları olduğu için başlamadan önce mutlaka doğru karar vermeniz gereklidir. Çünkü diyeti uygulayacağınız süre zarfında bozup yeniden başlama gibi bir şansınız yok. Bozduktan sonra vücudun yeni beslenme şekline alışabilmesi için en az 3-6 ay kadar bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak tüm kurallarını harfiyen yerine getirirseniz en kısa sürede ideal kilonuza kavuşabiliyorsunuz. Hatta metabolizmanız planlı şekilde değiştirildiği için 2 sene boyunca bu fit halinizi koruyabiliyorsunuz.
Yalnız, İsveç diyetine başlamadan önce mutlaka bir diyetisyenden veya gastroenteroloji uzmanından fikir edinmenizde fayda var. Özellikle vücudunuzda kalp, diyabet veya tansiyon gibi birtakım sağlık sorunlarınız varsa doktorunuz size bu konuda daha uygun bir diyet listesi önerecektir.
İsveç Diyeti Nasıl Yapılır?
Toplamda 13 günlük bir program olarak uygulanan İsveç diyeti ile iki haftada 7-20 kilo verebilirsiniz. Ancak burada önemli olan husus, bu diyet döneminin ne bir gün eksik ne de bir gün fazla olmasıdır. Yani 13 günlük periyota uyarsanız vücudunuzdan yağlardan %100'e yakın olarak kurtulabiliyorsunuz. Diyette birtakım sınırlamalar mevcut. Sabah kahvaltıları genellikle granüllü kahve ile başlar. İlk haftalardaki öğle ve akşam öğünlerinde protein kaynağı olarak yumurta tüketilir. Ancak ilerleyen günlerde tavuk, balık ve kırmızı et gibi besin gruplarına geçilebilir. Bu evrede az yağlı yeşil salatanın tüketilmesi de serbesttir. Hatta miktar belirtilmediği için 1 porsiyon olarak yenebilir. Ancak meyve grubuna giren besinler mutlaka belirtilen miktarda alınmalıdır.
Yiyebilecekleriniz
Maydanoz, semizotu, tavuk, ton balığı, etimek şekersiz limonata, karnıbahar, lahana, mantar sote,yağsız tavada yumurta, salam, sosis, biftek, ızgara et, yağsız balık, yeşil salata, beyaz peynir, havuç, yoğurt, taze mevsim meyveleri ve domates.
Ancak aşırıya kaçmak sizin zararınıza olacaktır. İsveç diyetinin sabah kahvaltılarını genellikle sütsüz veya bir çay bardağı yağlı süt ile hazırlanan granül kahve oluşturur. Şekersiz çay ve kahve gibi içecekleri dozunda olduğu sürece tüketebilirsiniz. Ayrıca bol miktarda su içmeye özen göstermelisiniz.
Yememeniz Gerekenler
Çikolata, kraker, bisküvi gibi abur cuburlar yasaktır. Listede belirtilenin dışında çay, kahve veya meyve suyu meşrubatlar tüketilmemelidir. Ayrıca besinlere yine belirtilenin üzerinde şeker veya tuz takviyesi yapılmaması şarttır.
İsveç diyetinde ıspanak yerine marul, maydanoz veya semizotu yenebilir. Kırmızı et sevmeyenler beyaz et olarak tavuk tüketebilirler. Ayrıca portakal suyu sevmeyenlerin şekersiz limonata, vejeteryanların ise et yerine kırmızı mercimek tüketmesi uygundur.
İsveç Diyetinin Faydaları
- Diyet, içerdiği besin grupları sayesinde metabolizmayı dengeleyerek sindirimi düzenler ve kilo kaybını artırır.
- Tüketilen yiyecek ve içecek seçenekleri, vücut için gerekli olan tüm vitamin, mineral, amino asit ve elektrolitleri almanızı sağlarlar.
- İsveç diyetinde genellikle lifli gıdalarda ağırlıktadır. Lifli gıdaların yeşil çay ile desteklenmesi bu kilo verme döneminde kabızlık, şişkinlik ve ishal gibi çeşitli sindirim sorunları yaşamanızı engeller.
İsveç Diyetinin Zararları
- Yapılan bu diyet programı kısa sürede hızlı kilo vermeyi amaçladığı için bazı sağlık problemlerine neden olabilir. Ani kilo kaybına bağlı ortaya çıkan kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve mide bulantısı bu rahatsızlıkların başlıcalarıdır.
- Metabolizmayı direkt olarak etkilediği için safra kesesi taşına veya kumuna neden olabilir. Bu taş sorununun yaşanmaması için bol bol su içmeye özen göstermelisiniz.
- Diyet doğru ve sağlıklı şekilde yönetilmediğinde verilen kilolar kısa bir süre sonra yeniden alınabilir. O nedenle diyeti mutlaka bir hekim kontrolünde uygulamalı ve yapılan önerilere mümkün olduğunca dikkat edilmelidir.
- İsveç diyeti ile kilo verenler, saç dökülmesi şikayetinden de sıklıkla yakınırlar. O nedenle bu diyet dönemi boyunca saç dökülmesini engelleyen ve demir içeren ıspanak ve marul gibi yeşillikleri bol bol tüketmelisiniz.
Kimler İsveç Diyeti Yapamaz?
- Gut hastalığı riski taşıyanlar,
- Diyabet hastaları,
- Sindirim sistemine ve metabolizmaya bağlı problem yaşayanlar,
- 18 yaş altı ve 60 yaş üstü kişilerin İsveç diyeti yapması sağlık açısından sakıncalıdır.
İsveç Diyeti Yapacaklara Tavsiyeler
- Diyete başladığınızda, öğle ile akşam yemeği menüleriniz arasında değişiklik yapabiliyorsunuz.
- Bırakmak istediğinizde ise minimum 6. günden itibaren bırakmalı ve 3 aya kadar başlamamalısınız.
- Herhangi bir miktar ve ölçünün belirtilmediği yiyeceklerden 1 porsiyon şeklinde tüketebilirsiniz.
- Çok acıktığınız zamanlarda diğer öğünlerden yavaş yavaş tüketmeye başlayabilirsiniz.
- Eğer ilk haftayı sorun yaşamadan atlattıysanız ikinci hafta kendinizi orta boy bir elma ile ödüllendirebilirsiniz. Üstelik bu elmayı dilediğiniz öğüne ekleyebilmeniz de mümkün.
- Metabolizmanız yavaş çalışıyorsa, mutlaka doktorunuzun önerisiyle kendinize özgü bir liste hazırlatmalısınız. Doktorunuz kalorileri ayarlanmış ve metabolizmanıza uygun diyet listesini kolayca belirleyecektir.
- Günde 2 litre kadar su tüketmeye özen göstermelisiniz.
- Salatalarınızı mutlaka limonlu veya zeytinyağlı olarak servis etmelisiniz.
Örnek Diyet Listesi
1. Gün
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Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve
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Öğle: 400 gram ıspanak, 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet domates
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Akşam: Limon suyu ve zeytinyağı ile tatlandırılmış bir dal marul, fırında pişirilmiş 200 gram dana biftek
2. Gün
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Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve
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Öğle: 1 kase doğal ev yoğurdu, 250 gram tavuk
-
Akşam: Zeytinyağı ve limon ike tatlandırılmış bir dal marul, fırında pişirilmiş 200 gram dana biftek
3. Gün
-
Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve, 1 dilim kızarmış ekmek
-
Öğle: 1 marul, 2 tam haşlanmış yumurta
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Akşam: 1 adet domates, 1 adet taze mevsim meyvesi ve haşlanmış kereviz
4. Gün
-
Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve
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Öğle: 1 kase doğal yoğurt, 200 ml portakal suyu
-
Akşam: 1 adet soyulmuş havuç, 1 adet tam haşlanmış yumurta, 250 gram inek sütü içeren peynir
5. Gün
-
Sabah: 1 adet büyük boy soyulmuş havuç
-
Öğle: 1 kaşık tereyağı ve limon suyu ile hazırlanmış 200 gram midye
-
Akşam: 1 adet kereviz ve 200 gram dana biftek
6. Gün
-
Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve
-
Öğle: 1 adet havuç, 2 adet haşlanmış yumurta
-
Akşam: Yarım tavuk, zeytinyağı ve limon ile tatlandırılan 1 marul
7. Gün
-
Sabah: 1 bardak şekersiz çay
-
Öğle: Yemek yok. Ancak bol bol su içilebilir.
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Akşam: 1 elma, 200 gram kuzu bonfile
8. Gün
-
Sabah: 1 adet küp şeker, 1 kupa kahve
-
Öğle: 400 gram ıspanak, 1 adet domates, 2 adet haşlanmış yumurta
-
Akşam: Zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırılan 1 marul, 250 gram fırında pişirilmiş daha bonfile
9. Gün
-
Sabah: 1 küp şeker, 1 kupa kahve
-
Öğle: 1 kase doğal ev yoğurdu, 250 gram hindi eti
-
Akşam: Zeytinyağı ve limon ile tatlandırılmış yeşil salata, 250 gram fırında pişirilmiş dana bonfile
10. Gün
-
Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve
-
Öğle: 1 marul ve 2 adet haşlanmış yumurta
-
Akşam: 1 domates, 1 taze meyve, haşlanmış kereviz
11. Gün
-
Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve
-
Öğle: 1 kase doğal ev yoğurdu, 200 ml portakal suyu
-
Akşam: 250 gram inek sütü içeren peynir, 1 adet havuç ve 1 adet haşlanmış yumurta
12. Gün
-
Sabah: 1 adet büyük havuç
-
Öğle: Limon suyu ve tereyağı ile hazırlanan 200 gram midye
-
Akşam: 250 gram dana bonfile ve 1 adet kereviz
13. Gün
-
Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 küp şeker, 1 kupa kahve
-
Öğle: 1 adet havuç ve 2 adet haşlanmış yumurta
-
Akşam: Limon ve zeytinyağı ile tatlandırılmış 1 adet marul, 250 gram tavuk.
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