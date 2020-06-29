İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?

İlk olarak Danimarka'da uygulandığı için bazı kesimler tarafından Danimarka diyeti olarak da anılır. Diyetin en önemli özelliği ise bu zayıflama döneminde size daha az karbonhidrat yedirerek daha hızlı şekilde kilo verdirmektir. Yani diyet dönemi boyunca karbonhidratlı besinlerden mümkün olduğu sürece az yemeye çalışmalısınız. Diyetin sınırlayıcı yanları olduğu için başlamadan önce mutlaka doğru karar vermeniz gereklidir. Çünkü diyeti uygulayacağınız süre zarfında bozup yeniden başlama gibi bir şansınız yok. Bozduktan sonra vücudun yeni beslenme şekline alışabilmesi için en az 3-6 ay kadar bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak tüm kurallarını harfiyen yerine getirirseniz en kısa sürede ideal kilonuza kavuşabiliyorsunuz. Hatta metabolizmanız planlı şekilde değiştirildiği için 2 sene boyunca bu fit halinizi koruyabiliyorsunuz. Yalnız, İsveç diyetine başlamadan önce mutlaka bir diyetisyenden veya gastroenteroloji uzmanından fikir edinmenizde fayda var. Özellikle vücudunuzda kalp, diyabet veya tansiyon gibi birtakım sağlık sorunlarınız varsa doktorunuz size bu konuda daha uygun bir diyet listesi önerecektir.

İsveç Diyeti Nasıl Yapılır? Toplamda 13 günlük bir program olarak uygulanan İsveç diyeti ile iki haftada 7-20 kilo verebilirsiniz. Ancak burada önemli olan husus, bu diyet döneminin ne bir gün eksik ne de bir gün fazla olmasıdır. Yani 13 günlük periyota uyarsanız vücudunuzdan yağlardan %100'e yakın olarak kurtulabiliyorsunuz. Diyette birtakım sınırlamalar mevcut. Sabah kahvaltıları genellikle granüllü kahve ile başlar. İlk haftalardaki öğle ve akşam öğünlerinde protein kaynağı olarak yumurta tüketilir. Ancak ilerleyen günlerde tavuk, balık ve kırmızı et gibi besin gruplarına geçilebilir. Bu evrede az yağlı yeşil salatanın tüketilmesi de serbesttir. Hatta miktar belirtilmediği için 1 porsiyon olarak yenebilir. Ancak meyve grubuna giren besinler mutlaka belirtilen miktarda alınmalıdır. Yiyebilecekleriniz Maydanoz, semizotu, tavuk, ton balığı, etimek şekersiz limonata, karnıbahar, lahana, mantar sote,yağsız tavada yumurta, salam, sosis, biftek, ızgara et, yağsız balık, yeşil salata, beyaz peynir, havuç, yoğurt, taze mevsim meyveleri ve domates.