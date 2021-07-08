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İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak

08.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun uygulanmasına sonbaharda başlanacağını duyurdu.

İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak

Aftonbladet gazetesine açıklamada bulunan İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, 2 doz uygulanan Kovid-19 aşılarına ek olarak 3. dozun da sonbaharla birlikte uygulanmaya başlanacağını ve 4. doz için de planlama yapıldığını belirtti.

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2 doz aşı yapılanlarda bulaşıcılığı yüksek Delta varyantına yakalananların olduğunu aktaran Bergström, "Virüs mutasyona uğradığı için 2. aşılamalara rağmen Kovid-19'un yayılması birçok ülkede artıyor. İsrail'deki nüfusun yarısından fazlası tam olarak aşılanmış olmasına rağmen Delta varyantına yakalananlar bulunuyor. Aşıda 3. doz bunun için gerekli." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 642'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 1 milyon 92 bin 308'e yükseldi.

Türkiye'de 3. doz aşılama 1 Temmuz'da başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önce 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurmuştu. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) İsveç koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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