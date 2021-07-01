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Sağlık Bakanı duyurmuştu! 3. doz aşılama bugün başladı (Kimler 3. doz aşı olacak?)

01.07.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşılamanın önce 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 3. doz aşılama bugün başladı. Randevu alarak 3. doz aşı olmak isteyenlerin, istediği aşıyı seçebileceği öğrenildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları için 3. doz aşılamanın başlayacağını duyurdu.

  1. doz aşı olacakların istediği aşıyı seçebileceğini belirten Bakan Koca, "Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

3. DOZ AŞILAMAYA GEÇİLDİ

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Bilim Kurulumuz 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren (bugün) istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecekler. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz."

Son Dakika: 3. doz aşı için karar verildi3. doz aşı için karar verildi

BIONTECH'TE İKİNCİ DOZ SÜRESİ 4 HAFTAYA İNDİ

"Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

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Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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