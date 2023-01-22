İsveç'teki skandala karşılık Mardin'de çok konuşulacak 'kilise' hamlesi! Tek tek gezdiler: "Peygamber efendimizin önerisine karar verdik"

İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Skandal gösteriye dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoşgörü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.

"İSLAMİYET ÖYLE BİR DİNDİR Kİ SİZİ ÖLDÜRMEYE GELEN DAHİ SİZLE DİRİLİR"

Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim şunları söyledi:

“Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir.”

"KİTAP YAKAN APTALIN FİKİRLERİNİ PAYLAŞMIYORUZ"

Öte yandan Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı. Saat 15.00’ten sonra konsolosluk binasının camına çalışanlar tarafından kağıt asıldı.

Asılan kağıtta "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" cümlelerine yer verildi.

(İHA-DHA)

