HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İsveç'teki skandala karşılık Mardin'de çok konuşulacak 'kilise' hamlesi! Tek tek gezdiler: "Peygamber efendimizin önerisine karar verdik"

İsveç'teki skandala karşılık Mardin'de çok konuşulacak 'kilise' hamlesi! Tek tek gezdiler: "Peygamber efendimizin önerisine karar verdik"

22.01.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim'in yakılması şeklinde gerçekleştirilen skandal eyleme Türkiye'de bir grup genç çok konuşulacak bir şekilde karşılık verdi. İnfial yaratan provokatif gösteriye Türkiye'den sert tepkiler geldi. Mardin'de ise gençler tek tek kiliseleri gezip gül dağıttı. Öte yandan İstanbul'daki İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruba konsolosluk çalışanları ""Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" yazılı notla yanıt verdi.

İsveç'teki skandala karşılık Mardin'de çok konuşulacak 'kilise' hamlesi! Tek tek gezdiler: "Peygamber efendimizin önerisine karar verdik"

İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Skandal gösteriye dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoşgörü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.

AW809291_02

"İSLAMİYET ÖYLE BİR DİNDİR Kİ SİZİ ÖLDÜRMEYE GELEN DAHİ SİZLE DİRİLİR"

Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim şunları söyledi:

“Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir.”

AW809291_01

"KİTAP YAKAN APTALIN FİKİRLERİNİ PAYLAŞMIYORUZ"

Öte yandan Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı. Saat 15.00’ten sonra konsolosluk binasının camına çalışanlar tarafından kağıt asıldı.

bf0a374e4aa1c123a4a428b78afa18b2

Asılan kağıtta "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" cümlelerine yer verildi.

9f45aef927192821038637c394654e7c

İslam dünyası ayağa kalktı! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor İslam dünyası ayağa kalktı! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor
Akşener'den İsveç'teki skandala sert tepki Akşener'den İsveç'teki skandala sert tepki

(İHA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test uçuşunda tutuklanması istenmiş! İlk kez anlattı: Bana şerefsiz diye bağırdı, aynen cevabını verdimTest uçuşunda tutuklanması istenmiş! İlk kez anlattı: Bana şerefsiz diye bağırdı, aynen cevabını verdim
Skandal eylem kararı sonrası uyarı: Dünyada infiale neden olurSkandal eylem kararı sonrası uyarı: Dünyada infiale neden olur
Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'
Anahtar Kelimeler:
İsveç

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Tarih belli oldu! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Tarih belli oldu! 109 ton altın bulunmuştu

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.