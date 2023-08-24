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İsviçre'den 'devletsiz' sayılan Afganlarla ilgili dikkat çeken karar! Özel pasaport verilecek: O karar dönüm noktası oldu

24.08.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre, ülkesinde yaşayan, geçerli resmi belgesi olmayan ve artık "devletsiz" sayılan Afganlarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İsviçre, Afganlara özel bir İsviçre pasaportu alma hakkı tanıyacak. İsviçre Devlet Göç Sekreterliği (SEM) Sözcüsü Daniel Bach, bu pasaportu alan Afganların birçok ülkeye seyahat edebileceğini ifade etti.

İsviçre'den 'devletsiz' sayılan Afganlarla ilgili dikkat çeken karar! Özel pasaport verilecek: O karar dönüm noktası oldu

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği (SEM) Sözcüsü Daniel Bach, İsviçre'de yayın yapan SRF televizyonuna yaptığı açıklamada, İsviçre'de yaşayan ve geçerli bir resmi belgesi bulunmayan Afganlara özel bir İsviçre pasaportu (yeşil pasaport) alma hakkı tanıyacaklarını söyledi.

Bach, bu pasaportu alan Afganların birçok ülkeye seyahat edebileceğini ifade etti.

O KARAR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Göç Sekreterliği bu uygulamayı, temmuzda Afganların ülkelerinden belge almalarının imkansız olduğu ve bu nedenle "vatansız" sayılmaları gerektiğini belirten bir mahkeme kararının ardından başlattı.

Karara, 24 yaşındaki Afgan Farid Abdelhaq'in İsviçre'den ayrılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini kabul etmemesi sebep oldu.

7 yıldır İsviçre'de yaşayan ve geçerli bir oturumu olan Abdelhaq, ülkesinden talep ettiği belgeleri Taliban'ın 2021'de yönetime gelmesinin ardından alamaması nedeniyle seyahat edemiyordu.

Konuya ilişkin SRF'ye konuşan Abdelhaq, 2021 itibarıyla birkaç kez Cenevre'deki Afganistan Büyükelçiliğine pasaport almak için gittiğini ancak bunun mümkün olmadığını öğrendiğini kaydetti.

Bu nedenle seyahat belgeleri ve yeni bir pasaport için SEM'e başvuran ancak başvurusu reddedilen Abdelhaq yasal işlem başlattı.

Federal İdare Mahkeme, Abdelhaq'a yeşil pasaport verilmesi yönünde karar aldı.

Abdelhaq'ı mahkemede temsil eden İsviçreli avukat Sandra Gisler, kararın bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bundan etkilenen Afganların yabancılara özel yeşil pasaportu alabileceği de kaydedildi.

İsviçre'de yaşayan 30 binden fazla Afgan'ın, ülkesinden belge temin etme ve seyahat edememe gibi sorunlarla karşılaştığı ifade ediliyor.,

Kaynak: AA

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