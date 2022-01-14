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  4. İsyan ettiren görüntü! Ev sahibi kiracısının kapısını baltayla parçaladı

İsyan ettiren görüntü! Ev sahibi kiracısının kapısını baltayla parçaladı

14.01.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da baltayla parçaladı. Olayın ardından ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A., gözaltına alındı. Ev sahinin baltayla kapıyı kırdığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kiracı Esma S., "Çok korktuk. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım. Kiracılar gelmese bizi öldürebilirdi" dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Olay, geçen Çarşamba günü 23.00 sıralarında, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı.

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Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Dehşet anlarının ardından uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Yabancı uyruklu aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.

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BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A. (65)'yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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"SANKİ SURİYE'DE, SAVAŞTAYIZ SANDIM"

Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Esma Ş, "Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım.

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10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bizi çıkartmak istiyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Her zaman kapımıza gelip rahatsız ediyor. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor. Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. Evin içine girdi. Odaların kapılarını kırdı. Komşular aşağıya inmeseydi, bizi öldürebilirdi. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler" dedi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bizim insanımız kadar açgözlü başka bir millet daha yok sorsan hepsi Müslüman hepsi 5 vakit namaz kılar ama uzaktan yakından ilgisi yok
1200 den 4 bine mi doğruysa kafayı yemiş hakikaten .
şimdi beyin mahrumu kendi evinemi zarar veriyor yoksa benmi yanlış anladım olayı

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