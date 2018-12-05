HABER

İtalya'da benzincide yangın ve patlama: 2 ölü, 17 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2018 22:05 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeybatısındaki Rieti kenti yakınlarında bir benzincide çıkan yangın ve meydana gelen patlamada 2 kişi ölürken, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtalya'da benzincide yangın ve patlama: 2 ölü, 17 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangının ardından patlama meydana geldiği ve olayda 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenlerden birinin, olay anında yoldan geçen ve yangını görünce müdahale eden itfaiye ekibinden 50 yaşındaki bir itfaiyeci olduğu açıklandı.

Patlamanın benzin istasyonu dışında çevredeki araçlara da büyük zarar verdiği kaydedildi.

Olaydan dolayı benzincinin bulunduğu yolun bir süre trafiğe kapandığı, yangının söndürüldüğü bilgisi verildi.

(AA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
BM: İş gücüne katılan göçmenlerin sayısı artıştaBM: İş gücüne katılan göçmenlerin sayısı artışta
İklim Değişikliği Dünya Liderlerini Polonya'da Buluşturuyorİklim Değişikliği Dünya Liderlerini Polonya'da Buluşturuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya patlama roma

En Çok Okunan Haberler

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

Selman'a büyük şok! Dikkat çeken savaş sözleri

Selman'a büyük şok! Dikkat çeken savaş sözleri

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

ABD'den sert açıklama: Çılgın ve tehlikeli

ABD'den sert açıklama: Çılgın ve tehlikeli

Yürekleri ağza getiren olay! Timsahların arasına düştü

Yürekleri ağza getiren olay! Timsahların arasına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.