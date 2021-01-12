İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 14 bin 242 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 40'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 616 artarak 79 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 565 artışla 1 milyon 653 bin 404'e ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 731 bin 539 oldu. (AA)

