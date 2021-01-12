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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı

12.01.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 79 bin 819 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 14 bin 242 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 40'a geriledi.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı 616 artarak 79 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 565 artışla 1 milyon 653 bin 404'e ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 731 bin 539 oldu. (AA)

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