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İtalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden istihbaratçılar hakkında kritik iddia! Nükleer, kimyasal ve biyolojik kitle imha silahları...

02.06.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden istihbarat personelleri hakkındaki spekülasyonlar artarak devam ediyor. Son olarak İtalyan gazetesi La Republica sansasyonel bir iddia ortaya attı. İtalyan gazetesindeki haberde istibaharatçıların, "teknedeki istihbarat personellerinin görevi nükleer, kimyasal, biyolojik kitle imha silahlarının yayılmasını önleme" gibi amaçlarla bir araya geldiği üzerinde duruldu.

İtalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden istihbaratçılar hakkında kritik iddia! Nükleer, kimyasal ve biyolojik kitle imha silahları...

İtalya'daki Maggiore Gölü'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen tekne kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Teknede 13'ü İsrail, 8'i de İtalyan ajanı olmak üzere 20'den fazla kişinin bulunduğu saptanmıştı.

RUS OLİGARKLARI GÖZETLEMEK İÇİN BÖLGEYE GİTTİLER İDDİASI

İtalyan Corriera della Sera gazetesinin haberine göre, teknede bulunan ajanlar, bölgede villa, otel satın aldıkları bildirilen Rus oligarkları gözetlemek için buraya geldi. Habere göre, Rus oligarklar Rusya'ya AB tarafından yöneltilen mali yaptırımlardan kaçmak amacıyla servetlerini kaçırmak istedi. Ayrıca haberde, önce İtalya'ya oradan da İsviçre'deki banka hesaplarına aktarım sağlama çabası içinde oldukları da iddia edildi.

İRAN FİRMALARININ İZLENDİĞİ İDDİASI

Ortaya atılan bir diğer iddia ise İsrailli istihbarat görevlileri üzerinden şekillendi. Bu iddiaya göre, İsrailli istihbarat görevlileri, İtalya'nın kuzeyindeki sanayi bölgelerinde iş bağlantıları olan İran firmalarını izledi.

Bir başka haberde de Maggiore Gölü'nün bulunduğu yerin İsviçre'ye de yakınlığı sebebiyle bir geçiş bölgesi olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

Bu arada, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano’'nun Parlamento Güvenlik Komitesi'ne (COPASIR) 7 Haziran'daki özel oturumda Magigore Gölü'nde istihbaratçıların bulunduğu tekne kazasına ilişkin bilgi vereceği bildirildi.

TEKNE KAPTANI SORGULANDI

Teknenin nasıl alabora olduğuna ilişkin Busto Arisizo Savcılığının açtığı soruşturma da sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, kazada Rus eşi Anya Bozkhova'yı kaybeden teknenin kaptanı Claudio Carminati'nin sorgulandığı belirtildi.

Söz konusu soruşturmanın, kaza sırasında teknede bulunan ajanların geçmişi ya da neden bu bölgede bulunduklarıyla ilgilenmediği, kazanın nasıl meydana geldiği ve kaptanın buradaki rolü üstünde durduğu kaydedildi.

Bu arada, kapasitesi 15 iken 20'den fazla kişinin teknede bulunduğu basına daha önce yansımıştı.

NE OLMUŞTU?

Maggiore Gölü'ünün Sesto Calende mevkiinde 28 Mayıs akşamı yaşanan tekne kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 2'sinin İtalyan, 1'inin İsrail ajanı, 1'inin de tekne kaptanının Rus eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Kazaya dair çıkan ilk haberlerde, turistik bir gezinti teknesinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gölde alabora olduğu bildirilmişti.

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İtalya istihbarat ajan

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