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İtalya’nın eski Başbakanı Berlusconi rüşvet davasından beraat etti

21.10.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, küçük yaştaki bir kızla cinsel ilişkiye girmekle suçlandığı davada bir kişiye yalan söylemesi için rüşvet vermekle yargılandığı davadan beraat etti.

İtalya’nın eski Başbakanı Berlusconi rüşvet davasından beraat etti

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, 2013 yılında 17 yaşındaki Faslı gece kulübü dansçısı Karima El Mahroug ile cinsel ilişkiye girmekle suçlandığı davada, piyanist Danilo Mariani’ye yalan söylemesi için rüşvet vermekle suçlanmış ve hakkında rüşvet davası açılmıştı. Bu süreçte sağlık problemleri ile mücadele eden 85 yaşındaki Berlusconi’nin rüşvet davasında karara varıldı.

RÜŞVETTEN BERAAT

İtalya’nın Toskana bölgesinde yer alan Siena kentindeki mahkemesi tarafından alınan kararda, eski Başkan Berlusconi’nin hakkında açılan rüşvet davasından beraat ettiği ifade edildi. Kararın ardından Berlusconi’nin Avukatı Federico Cecconi yaptığı açıklamada, "Berlusconi ile biraz önce konuştum, çok rahatlamış ve memnun" ifadelerini kullandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Öte yandan İtalya’nın eski Başbakanı Berlusconi’nin sağlık problemleri nedeniyle hakkında açılan davalar geçtiğimiz yıl birkaç kez ertelenmişti. Berlusconi aslen, 17 yaşında İtalyan yasalarına göre reşit olmayan El Mahroug ile cinsel ilişki yaşamak için ödeme yapmaktan suçlu bulunmuş ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fakat karar, Berlusconi’nin Mahroug’un yaşını bildiğine dair bir kanıt bulunmadığına karar veren bir temyiz mahkemesi tarafından 2014 yılında de değiştirilmiş, beraat Yargıtay tarafından onanmıştı. (İHA)

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