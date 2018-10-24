İtalya, Suudi Arabistan'a silah satışını gözden geçirecek

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a uygulayabileceği muhtemel ambargoya ilişkin, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Milanesi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik silah tedarikini durdurmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Milanesi, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor. Ancak devam eden tedariklerle ilgili spesifik durumlara dair bilgim yok, bu durumu da olayın ışığında değerlendireceğiz." diye konuştu.

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- Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gittiği konsolosluktan çıkmamıştı.

Riyad yönetimi, önce Suudi gazetecinin konsolosluktan çıktığını ve nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.