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İtalya, Suudi Arabistan'a silah satışını gözden geçirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi: - "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor"

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a uygulayabileceği muhtemel ambargoya ilişkin, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Milanesi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik silah tedarikini durdurmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Milanesi, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor. Ancak devam eden tedariklerle ilgili spesifik durumlara dair bilgim yok, bu durumu da olayın ışığında değerlendireceğiz." diye konuştu.
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- Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gittiği konsolosluktan çıkmamıştı.

Riyad yönetimi, önce Suudi gazetecinin konsolosluktan çıktığını ve nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan, 20 Ekim'de gazetecinin akıbetiyle ilgili endişelerin artması sonucunda Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

- Avrupa ülkelerinin Riyad'la silah ticareti

Kaşıkçı cinayetinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alırken diğer AB ülkelerine aynısını yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileri, Suudi Arabistan'ın dünya genelinde geçen yıl en fazla silah ithalatı yapan ülke olduğunu gösteriyor.

SIPRI'nin 2013-2017 verilerine göre, İngiltere, silah ticaretinin yüzde 48,8'ini Suudi Arabistan ile yaparak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Riyad'a en fazla silah ihracatı yapan ülke olarak başı çekiyor.

İngiltere'yi, Belçika (yüzde 32), İsveç (yüzde 12,8), Slovakya (yüzde 11,8), İspanya (yüzde 8,3), Avusturya (yüzde 7,7), İtalya (6,3), Finlandiya (5,8), Fransa (5,5), Bulgaristan (5,4), Almanya (3,1) ve Hollanda (2,4) takip ediyor.

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