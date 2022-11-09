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İTO’da Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı "Açık ara kazandık" diyerek duyurdu! Vali Yerlikaya da paylaştı

09.11.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni Meclis’le İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız” dedi.

İTO’da Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı "Açık ara kazandık" diyerek duyurdu! Vali Yerlikaya da paylaştı

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük Odası olan İTO’da 15 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimi öncesi bugün gerçekleştirilen Organ seçimleri hakkında bir açıklama yaptı. Avdagiç, “İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bu seçimle birlikte bir kez daha İTO’nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni Meclis’le İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

"195 MECLİS ÜYESİYLE AÇIK ARA KAZANDIK"

Avdagiç, ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Üyeleri gözetiminde demokratik bir ortamda ve huzur içinde tamamlandığını belirten Avdagiç, “Seçimde görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İTO personeline teşekkür ediyorum. Seçim güvenliğini sağlayan İstanbul Valimize, Emniyet Müdürümüze ve İstanbul Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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"KAHİR EKSERİYETLE SEÇİMİ KAZANMIŞ BULUNUYORUZ"

Avdagiç, Türk iş dünyasının yüz akı İTO’nun 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21’inci Dönem Oda organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktığını söyledi. Sandıkların saat 17.00 itibarıyla açıldığını, İTO’da 4 yıl görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin belirlendiğini kaydeden Avdagiç, “Sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir” dedi.

Bugün Oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul iş dünyası üyelerini tebrik eden Avdagiç, “İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul iş dünyasına yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, vakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum, onlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"SEÇİM GERİDE KALDI, BÜTÜN İŞ DÜNYAMIZI KUCAKLIYORUZ"

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “İTO Başkanı olarak, bu seçimin beni çok sevindiren tarafı, İstanbullu tüccarın, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiş olmasıdır. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir."

İTO’da Komite ve Meclise seçilen iş dünyası temsilcilerini tebrik eden Avdagiç, “Şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz” dedi. (İHA)

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VALİ YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "140 yıllık kadim ticaret birikimi ve 700 bin üyesiyle iş dünyamızın köklü kuruluşu İstanbul Ticaret Odası'nın 21. Dönem Meslek Komitesi seçimlerini kazanan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç'i ve değerli üyelerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.


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